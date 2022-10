9 tháng, quận Đống Đa thu ngân sách đạt gần 8.600 tỷ đồng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Theo đó, kinh tế trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8.599,3 tỷ đồng (đạt 67,8% dự toán TP, quận giao và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Quang cảnh hội nghị.

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng triển khai các Dự án được quan tâm thực hiện. Quận cũng duy trì ra quân đảm bảo trật tự văn mình đô thị và tập trung xử lý công trình xây dựng vi phạm. Trong đó, đã xử lý công trình vi phạm tại phường Ngã Tư Sở, Nam Đồng và một số phường. Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tích cực chuẩn bị công tác đầu tư và thực hiện các Dự án.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá - xã hội; giáo dục; y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực và đạt được hiệu quả tốt. Đến nay, toàn quận có 43/62 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 69,35%). Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh đã được quan tâm chỉ đạo từ quận đến phường đồng bộ. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và triển khai tiêm vaccine Covid-19…

Đáng chú ý, công tác CCHC được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai thực hiện tốt thủ tục hành chính "không chờ" tại bộ phận "một cửa" 21 phường. Công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Quận đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022; thực hiện hiệu quả công tác chính sách, hậu phương quân đội; hoàn thành kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tại 6 phường an toàn, chất lượng.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2022, Quận ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả 819/819 chi bộ hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ.

Những tháng cuối năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, Quận ủy. Tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống bằng các chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể.

Hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022; khắc phục những tồn tại 9 tháng đầu năm và xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Trong đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, TP về các lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận; tiếp tục tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội...