Á hậu Kim Duyên gây thất vọng vì gương mặt đơ cứng, trang phục “lạc quẻ”

Vừa qua, chương trình "Vietnam why not – Đi Việt Nam đi" ra mắt tại TP.HCM. Kim Duyên - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 cùng dàn chân dài đã có mặt để trò chuyện với truyền thông. Những hình ảnh của họ được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh Á hậu Kim Duyên trả lời phỏng vấn truyền thông khiến dân tình hoang mang. Trong clip, nàng Á hậu xuất hiện với gương mặt đơ cứng, trang điểm quá đà. Chưa kể, cô còn mặc bộ đồ được nhận xét thiếu tinh tế, "lạc quẻ" với phong cách trang điểm và tính chất sự kiện.

Á hậu Kim Duyên với diện mạo gây thất vọng tại sự kiện.

Dân mạng để lại ý kiến trái chiều về sự thay đổi về nhan sắc của Á hậu Kim Duyên.

Sự xuất hiện của Á hậu Kim Duyên tại buổi ra mắt "Vietnam why not – Đi Việt Nam đi" làm các fan sắc đẹp thất vọng. Nhiều ý kiến cho rằng Á hậu Kim Duyên bị người trang điểm "hãm hại". Người này đánh khối má và trang điểm lố khiến gương mặt người đẹp thiếu tự nhiên. Có người đoán rằng Á hậu Kim Duyên mới trang điểm, chưa kịp thay đồ đã ra trò chuyện với truyền thông.

Dân tình bình luận: "Ai hại Kim Duyên vậy nè? Make up, tóc tai, mặt cứng đơ. Thêm cái áo nữa", "Thích bà nhất trong top 3 sau đăng quang. Vậy mà bây giờ càng ngày càng nản với bà", "Chán không muốn nói gì nữa luôn á", "Thấy hôm qua make up hơi lố", "Như make up xong chưa thay đồ"…

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng gương mặt Á hậu Kim Duyên đơ cứng là do phẫu thuật thẩm mỹ: "Hồi chưa sửa nhìn mặt lúc nào cũng tươi tắn, ăm điểm ở nụ cười. Giờ nhìn sợ ghê", "Có thể kiến nghị công ty quản lý cử người khác trong top 5 đi thi thay không?", "Nhìn đơ cứng khác gì ma-nơ-canh? Chắc do hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ"…

Á hậu Kim Duyên từng để lộ dấu hiệu tăng cân trên thảm đỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Á hậu Kim Duyên gây thất vọng về ngoại hình khi xuất hiện trước công chúng. Cách đây không lâu, cư dân mạng truyền tay nhau clip cô nàng xuất hiện trên thảm đỏ. Theo đó, Á hậu Kim Duyên để lộ rõ dấu hiệu tăng cân. Thân hình cô trông đẫy đà hơn hẳn, gương mặt kém thon, vòng 2 lộ rõ.