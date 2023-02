Tại Grammy lần thứ 65 mới diễn ra, nữ ca sĩ Beyoncé được vinh danh ở các hạng mục: Album nhạc dance/electronic hay nhất và Album dance/điện tử hay nhất đều cho "Break My Soul", Màn trình diễn R&B truyền thống hay nhất cho "Plastic Off the Sofa". Sau đó, cô lại được trao thêm giải Ca khúc R&B xuất sắc nhất cho bài "Cuff It" nằm trong album "Renaissance". Nữ ca sĩ lập kỷ lục chiến thắng Grammy nhiều nhất mọi thời đại với bộ sưu tập 32 chiếc tượng máy hát vàng.

Beyoncé nhận cúp vàng cho Album dance/điện tử hay nhất với album "Renaissance" tại lễ trao giải Grammy 2023 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AP

Tuy nhiên, trong khi hai cái tên Adele và Beyoncé liên tục được dự đoán sẽ "đối đầu" nhau trong việc giành vị trí Ca khúc của năm thì một cái tên khác lại là người chiến thắng. Nghệ sĩ 73 tuổi Bonnie Raitt mới là người chiến thắng một trong những giải quan trọng nhất Grammy 2023.

Bà đã vượt qua hàng loạt tên tuổi "nặng ký" để thắng hạng mục quan trọng Ca khúc của năm với bài "Just Like That". "Chúa ơi, tôi rất ngạc nhiên và không biết phải nói gì. Đây thật sự là khoảnh khắc đáng nhớ. Xin cảm ơn mọi người đã tôn vinh và tôn trọng tôi cũng như tất cả nghệ sĩ.

Tôi sáng tác nhạc dựa trên những câu chuyện về tình yêu. "Just Like That" của tôi nói về việc hiến nội tạng cho người thân của họ. Ca khúc được hưởng ứng vì khán giả yêu thích nhân vật trong đó", nữ nghệ sĩ 73 tuổi chia sẻ.

Khi tên mình được xướng lên trên sân khấu, nữ ca sĩ tỏ ra choáng váng khi nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông tại khán phòng Crypto.com ở Los Angeles. Trong bài phát biểu nhận giải của mình, bà đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nhạc sĩ dân gian nổi tiếng John Prine, người đã qua đời vào tháng 4/2020 vì dịch Covid-19.

Bonnie Raitt giành giải Ca khúc của năm tại Grammy 2023. Ảnh: AP

Chân dung nữ ca sĩ 73 tuổi vượt qua Adele và Beyoncé tại Grammy 2023

Bonnie Lynn Raitt sinh ngày 8/11/1949 tại Burbank, California, Mỹ. Bonnie học chơi guitar khi còn nhỏ. Cha của bà là John Raitt - một nhạc sĩ nổi tiếng ở sân khấu Broadway. Sau đó, bà đã thu hút nhiều sự chú ý vì có thể chơi guitar cổ chai rất tốt.

Bonnie và anh trai của mình đã chơi tại Lễ hội dân gian Philly với Mississippi Fred McDowell vào năm 1970. Khi nhớ lại, bà cho biết mình đã mở màn cho John Hammond tại New York's Gaslight Cafe. Một phóng viên của "Newsweek" đã xem Bonnie Raitt biểu diễn và bắt đầu dành nhiều lời khen ngợi cho bà. Điều này đã thu hút các tuyển trạch viên của công ty thu âm đến xem các buổi biểu diễn của bà.

Tháng 11/1971, album đầu tiên của bà là "Bonnie Raitt" ra mắt sau khi ký hợp đồng với Warner Bros. Album thứ hai của Bonnie, "Give It Up" ra mắt năm 1972 và được chứng nhận vàng. Sau đó, bà ấy thực hiện "Takin' My Time", "Streetlights" và "Home Plate" (1975). Cuối năm 1975, bà xuất hiện trên bìa tạp chí "Rolling Stone". Năm 1977, bà phát hành album Vàng "Sweet Forgiveness", trong đó có đĩa đơn "Runaway".

Bonnie nhận được giải Grammy Thành tựu trọn đời tại Grammy 2022 và Raitt nhận được Giải Biểu tượng tại Lễ trao giải Phụ nữ trong âm nhạc "Billboard" năm 2022.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Bonnie Raitt đã trở thành nhân vật được yêu thích nhất của giải Grammy. Bà đã giành được 13 chiến thắng và hàng chục đề cử. Trong dự đoán về giải Grammy năm 2023 của mình, nhà phê bình nhạc pop Mikael Wood của tạp chí Times đã gọi Raitt là "đối thủ cạnh tranh gay gắt" trong hạng mục Bài hát của năm với những câu chuyện phức tạp và cảm động về cuộc gặp gỡ của một người mẹ với người nhận trái tim cấy ghép của con trai bà. Chiến thắng đầu tiên của Bonnie Raitt tại Grammy là vào năm 1990 với LP "Nick of Time".

Bonnie Raitt sở hữu khối tài sản 12 triệu USD. Kể từ khi ca hát chuyên nghiệp, Raitt đã phát hành 17 album phòng thu, ví dụ như "Nick of Time" (1989), đạt 5 lần Bạch kim và "Longing in their Hearts" đạt 2 lần Bạch kim.

Vào những năm 1970, Raitt chủ yếu phát hành album với những bài hát mang âm hưởng của âm nhạc dân gian. Bà được biết đến với các bài hát như "I Can't Make You Love Me", "Something to Talk About", "Not the Only One" và "Love Sneakin' Up on You". Bà cũng là một nghệ sĩ guitar nổi tiếng, người đã pha trộn nhạc blues, rock, dân ca và đồng quê vào âm nhạc của mình.

Được đề cử cùng với "Just Like That" trong hạng mục bài hát của năm là "abcdefu" (Gayle), "About Dam Time" (Lizzo), "All Too Well (10 Minute Version)" (Taylor Swift), "As It Was " (Harry Styles), "Bad Habit" (Steve Lacy), "Break My Soul" (Beyoncé), "Easy on Me" (Adele), "God Did" (DJ Khaled) và "The Heart Part 5" (Kendrick lamar).

Adele chưa chiến thắng hạng mục nào trong "“Big Four”. Ảnh: FPT Play

Trong khi đó, Harry Styles đã giành giải Grammy lớn nhất trong đêm là Album của năm với "Harry's House". "Tôi đã rất, rất được truyền cảm hứng bởi mọi nghệ sĩ trong hạng mục này mà tôi được góp mặt cùng. Tôi nghĩ vào những đêm như tối nay, điều quan trọng cần nhớ là không có thứ gọi là hay nhất trong âm nhạc", anh cũng giành được giải thưởng cho Album giọng hát pop hay nhất.

Adele giành giải Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất cho "Easy on Me", giải Grammy thứ 16 của cô cho đến nay. "Tôi nóng lòng được tham dự buổi tối ngày hôm nay", cô nói khi bắt đầu bài phát biểu nhận giải ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc khi nghẹn ngào khi nói về con trai mình.

Kendrick Lamar đã mang về giải Màn trình diễn rap hay nhất, Bài hát rap hay nhất và Album rap hay nhất. "Tôi muốn cảm ơn nền văn hóa đã giúp tôi hoàn thiện bản thân", anh nói trong bài phát biểu nhận giải và cho rằng, album "Mr. Morale & the Big Steppers" là một trong những dự án khó khăn nhất của mình.