Agribank Chi nhánh Đông Long An tổ chức hội nghị kết nối doanh nghiệp năm 2024

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Long An có ông Huỳnh Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An; ông Trần Văn Tươi - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An; ông Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh đoàn Long An; ông Lê Văn Lộc – Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện Bến Lức. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An, Hội doanh nghiệp huyện Bến Lức, Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức, Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Cần Giuộc.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía Agribank có ông Phan Văn Bá - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Kim Thài - Nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An; ông Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An; cùng Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ tại Hội sở, Giám đốc Chi nhánh loại II trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An đã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác an sinh xã hội của chi nhánh năm 2023.

Agribank chi nhánh Đông Long An trong những chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, đạt nhiều thành tích và là tổ chức tín dụng đứng thứ 2 toàn tỉnh Long An về quy mô hoạt động (nguồn vốn huy động + dư nợ). Trong đó, thị phần nguồn vốn chiếm 13,3% trên địa bàn tỉnh (tổng nguồn vốn trên toàn tỉnh ước đạt 100.955 tỉ đồng); thị phần dư nợ chiếm 7,35% trên địa bàn tỉnh (tổng dư nợ trên toàn tỉnh là 132.594 tỉ đồng).

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An, thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác an sinh xã hội của chi nhánh năm 2023.

Đặc biệt, Agribank chi nhánh Đông Long An đã triển khai chính sách miễn phí chuyển tiền trong nước với khách hàng mở tài khoản tại Agribank trên tất cả các kênh giao dịch, phát triển khách hàng mở tài khoản thanh toán, sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank để ngày càng thu hút đông đảo khách hàng.

Tại Hội nghị, đại diện Agribank Chi nhánh Đông Long An đã trình bày, giới thiệu các các sản phẩm, dịch vụ ưu việt của Agribank và các chương trình cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đến khách hàng như: Chương trình cho vay ưu đãi tài trợ Dự án đầu tư dành cho Khách hàng doanh nghiệp năm 2024; Chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với Khách hàng doanh nghiệp lớn năm 2024; Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ; Chương trình tín dụng ưu đãi tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu; Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

Đại biểu doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Chương trình cho vay đối với khách hàng đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn với Chương trình OCCOP; Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo Văn bản số 5631/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chương trình chính sách lãi suất cho vay trung, dài hạn đối với khách hàng cá nhân của Agribank; Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống; Chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân vay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Agribank Chi nhánh Đông Long An đã ghi nhận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp và tiếp thu những ý kiến, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng với lãi suất phù hợp và các sản phẩm dịch vụ hấp dẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Ông Huỳnh Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An trong việc kết nối với khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Qua buổi trao đổi nhiệt tình, hiệu quả, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, huyện và đại diện các doanh nghiệp đều đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An trong việc kết nối với khách hàng, nhất là khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An. Chi nhánh cũng đã trình bày những sản phẩm, dịch vụ và các Chương trình tín dụng ưu đãi thiết thực đến các doanh nghiệp và giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ khách hàng.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với doanh nghiệp.

Đại diện Agribank Chi nhánh Đông Long An, ông Huỳnh Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Đông Long An mong muốn tăng cường liên kết giữa ngân hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó giúp Ngân hàng và doanh nghiệp ngày càng phát triển và trở thành đối tác lâu dài của nhau, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.