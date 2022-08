Agribank chung tay chăm sóc sức khỏe nông dân

Gặp chúng tôi vào những ngày cuối tháng 7 nắng như đổ lửa tại Phước Thành - xã vùng cao của huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, bà Hồ Thị Ôi vô cùng phấn khởi khoe ngay về Trạm Y tế xã vừa được khánh thành cách đây 3 tháng.

Nụ cười ánh lên trên gương mặt, bà hồ hởi: “Trạm Y tế xã Phước Thành giờ đây khác lắm, to đẹp lắm. Trước kia, mỗi lần đau ốm bầm phải ra Trung tâm Y tế huyện để khám bệnh lấy thuốc, đường xa lắm, bà con khổ lắm, có khi phải đi bộ trèo đèo lội suối hết cả ngày, từ sáng sớm đến tận tối muộn. Bây giờ có Trạm Y tế mới, thuận tiện lắm. Nhờ có Trạm, có cán bộ mà bầm được cắt thuốc men về uống đầy đủ. Có Trạm Y tế, bà con được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, bà con cảm ơn lắm!”.

Đã hơn 70 tuổi, nhưng bà Hồ Thị Ủi (thôn 2 xã Phúc Thành, Phúc Sơn) 3 tháng trở lại đây thường xuyên qua trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe, ngay cả khi không đau ốm. Nhờ đó, nỗi lo bệnh tật phần nào cũng được vơi đi.

"Trước kia cứ đau lắm mới ra trạm xin thuốc, nhưng từ ngày có trạm y tế mới, Bầm thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe, một tháng ra trạm 2 - 3 lần. Cơ sơ khang trang sạch sẽ, thuốc men đầy đủ lắm, ốm là có thuốc liền đâu như trước kia, bác sỹ cũng tư vấn rất tận tình. Bầm bị đau đầu, đau dạ dày, cao huyết áp được bác sỹ khám cho thuốc uống đỡ đau nhiều lắm. Bầm vui lắm!", bà Ủi phấn khởi chia sẻ.

Bà con thăm khám bệnh tại Trạm Y tế xã Phước Thành, Phước Sơn, Quảng Nam. (Ảnh: LT)

Không chỉ giúp bà con vơi bớt nỗi lo bệnh tật, việc được công tác tại một cơ sở y tế khang trang, tiện nghi cũng là mong muốn của những “chiến sĩ áo trắng” như bác sĩ Nguyễn Văn Trúc - Trưởng trạm Y tế xã Phước Thành. Xung phong lên nơi đây công tác từ 10 năm trước, anh Nguyễn Văn Trúc vẫn chưa quên được cảm giác “từ ngỡ ngàng, đến chán chường” khi vừa đặt chân tới Phước Thành khi đó.

“Tôi cũng xuất thân từ một vùng quê nghèo, nhưng khi lên đây nhận công tác, tôi đã khóc vì không hình dung nổi những khó khăn đến vậy. Trạm Y tế lúc bấy giờ chỉ là ngôi nhà mái lợp tôn, không giường bệnh, không tủ thuốc. Trang thiết bị chỉ là vài chiếc xi-lanh, panh, kéo. Thậm chí, muốn có thuốc men phục vụ khám, chữa bệnh và cấp phát cho bà con, hàng tháng tôi phải vượt 60 km đường rừng ra Trung tâm Y tế huyện để lấy. Chưa hết, ở Phước Thành, mưa lũ sạt đường, lở núi là chuyện không hiếm gặp, vì vậy việc đi lại đã khó khăn còn thêm gian nan”, anh Trúc kể lại.

Gian khổ là vậy, nhưng sự yêu quý, tình người của bà con nơi đây đã trở thành động lực rất lớn cho anh Trúc gắn bó với Phước Thành. Thậm chí, năm 2015 dù có cơ hội lên tuyến trên công tác, nhưng vị bác sĩ này đã xin ở lại để chăm sóc sức khỏe cho bà con. Đến nay, với cơ sở y tế khang trang và tiện nghi, anh Trúc càng mong muốn được gắn bó với bà con Phước Thành.

“Trận lũ lịch sử năm 2020 phá hoại nhiều hạng mục công trình của địa phương, trong đó có Trạm Y tế xã. May mắn là, chúng tôi được sự quan tâm của Agribank Quảng Nam hỗ trợ xây dựng Trạm Y tế mới. Với cơ sở khang trang, nhiều trang thiết bị khám chữa bệnh, chúng tôi các y, bác sĩ công tác ở đây cũng cảm thấy thoải mái, thuận lợi và yên tâm hơn. Bản thân tôi cũng có thêm động lực để ở đây lâu dài, nỗ lực làm việc tốt hơn, gắn bó chăm sóc sức khỏe cho bà con. Cảm ơn Agribank thật nhiều!”, anh Trúc xúc động.

Trạm Y tế xã Phước Thành là công trình an sinh xã hội do Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Nam tài trợ, được xây dựng kiên cố với nguồn vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

Đánh giá cao đóng góp của Agribank, ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, việc xây dựng, bàn giao và đưa Trạm y tế này vào hoạt động đã giúp cho ngành y tế huyện Phước Sơn có điều kiện phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân ở địa phương. Bà con nơi đây cũng vơi đi được phần nào nỗi ám ảnh, những mất mát đau thương của cơn lũ lịch sử vào cuối năm 2020. Đây là điều rất đáng mừng.

Ông Xoan cho biết thêm, thời gian qua Agribank đã phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn phát triển kinh tế. Nhờ nguồn vốn của Agribank, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương giảm đáng kể, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch huyện Phước Sơn mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ từ Agribank trong công tác an sinh cũng như phát triển kinh tế địa phương.

Tích cực triển khai công tác an sinh xã hội

Tài trợ xây dựng trạm y tế là một trong số những hoạt động an sinh xã hội mà Agribank đã triển khai trong suốt nhiều năm qua. Là một trong những NHTM chủ lực của nhà nước, song song với hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank luôn tích cực đi đầu trong hoạt động xã hội từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Đến nay, dấu ấn nghĩa tình Agribank đã lan tỏa đến mọi miền từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đến nhiều hộ nghèo tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Trạm Y tế xã Phước Thành - công trình an sinh xã hội do Agribank Quảng Nam tài trợ.

Lãnh đạo Agribank chia sẻ, là trụ cột của hệ thống ngân hàng, Agribank có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Agribank luôn tăng cường giáo dục ý thức, thái độ trách nhiệm đến cán bộ, nhân viên (CBNV) trong toàn hệ thống về tinh thần “tương thân tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”.

Tuy nhiên, vượt lên trên cả ý thức và trách nhiệm là tình cảm chân thành của toàn thể CBNV Agribank trong hoạt động chia sẻ với cộng đồng. Đây vừa là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa của Agribank.

Trong năm 2021, mặc dù hoạt động kinh doanh phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, nhưng toàn hệ thống Agribank đã ủng hộ kinh phí hơn 500 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Agribank đã dành hơn 220 tỷ đồng cho công tác này, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn... Dự kiến trong năm 2022, Agribank sẽ dành khoảng 600 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên khắp các tỉnh, thành cả nước.

Với những đóng góp tích cực cùng ngành Ngân hàng góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong nhiều năm qua, Agribank được ghi nhận là ngân hàng vì cộng đồng; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới; Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng.