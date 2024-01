Đây là hoạt động thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương trong việc quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Agribank Chi nhánh tỉnh Long An (người thứ 2 bên phải) cũng đã đại diện trao tặng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An số tiền 450 triệu đồng.

Đến dự có ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An.



Cùng ngày, ông Nguyễn Trí Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng đã đại diện trao tặng Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An số tiền 450 triệu đồng, trao tặng Ban Dân vận Tỉnh ủy 50 triệu đồng, góp phần đồng hành cùng chính các cấp chính quyền trong công tác chăm lo cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón một cái Tết cổ truyền an vui, một mùa Xuân trọn vẹn, đủ đầy.

Agribank chi nhánh tỉnh Long An trao an sinh xã hội tại Làng thương binh tỉnh Long An.

Gìn giữ, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp, mang niềm vui và không khí ngày Tết đến Làng thương binh tỉnh, Ban Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng đã đến thăm và trao tặng 17 phần quà trị giá 85 triệu đồng cho các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh, giúp các gia đình chính sách Tết thêm sung túc, ấm no, có thêm động lực, niềm tin để phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Ban Giám đốc, Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng đã đến thăm và trao tặng hơn 400 suất ăn sáng trị giá 25 triệu đồng cho người già, người neo đơn, các bệnh nhân tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An. Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cũng trao tặng 65 phần quà Tết cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Khu phố 1, phường 1 và Khu phố 1, phường 2, TP.Tân An. Các phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay các gia đình với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

Trao quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Khánh Hậu và phường Tân Khánh.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về thì truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, mang hơi ấm đến với mọi người, mọi nhà. Năm 2024, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành, chăm lo cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội.