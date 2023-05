Ai đã "hại" Sơn Tùng M-TP trên thảm đỏ Gucci?

Xuất hiện tại show diễn Gucci Cruise 2024, Sơn Tùng M-TP thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước. Đây là sự kiện đầu tiên nam ca sĩ tham dự sau khi trở thành “Friend of House” độc quyền của Gucci tại Việt Nam. Tuy nhiên, bộ trang phục của Sơn Tùng M-TP trên thảm đỏ vừa qua nhận nhiều phản hồi tiêu cực.



Trang phục “nuốt chửng” người mặc

Một số bình luận cho rằng stylist riêng của anh đã mix&match thất bại. Song, số còn lại cho rằng chính Gucci là “thủ phạm”, trực tiếp gửi trang phục đến đại diện Việt Nam.

Theo đó, giọng ca Making My Way kết hợp áo khoác biker chất liệu da có phom dáng cứng cáp và điểm nhấn lông choàng quanh cổ. Kết hợp cùng quần jeans cách điệu và giày bốt mũi nhọn, Sơn Tùng M-TP tái hiện hoàn chỉnh look thứ 31 trong BST Gucci Menswear Fall 2023.

Son Tung Gucci anh 1 Son Tung Gucci anh 2 Bộ trang phục của Sơn Tùng tại sự kiện Gucci Cruise 2024 thuộc bộ sưu tập menswear mùa Thu năm 2023 của Gucci. Ảnh: Vogue & FB M-TP.

Có thể thấy, chiếc áo biker vốn dĩ đã sở hữu phom dáng khá cứng với phần cổ áo được lót lông dày dặn. Song, đây cũng là yếu tố khiến tổng thể trang phục của nam ca sĩ trở nên thiếu cân đối và hài hòa.

Trang E! News cho rằng phần cổ áo cao, đặc biệt là màu sáng, nên được xử lý mỏng hơn, hoặc bổ sung những đường cắt để tránh cảm giác tù bí, khó chịu. Không sở hữu phần cổ cao như người mẫu, Sơn Tùng M-TP khó tránh khỏi vẻ ngoài kém bắt mắt, thường xuyên tạo dáng ngước mặt trong những tấm ảnh.

Ngoài ra, kích cỡ và phom dáng trang phục dường như “quá sức” với đại diện đến từ Việt Nam. Bên cạnh phần thân trên thô kệch vì phom dáng cứng nhắc từ áo biker, Sơn Tùng M-TP tiếp tục lựa chọn thiết kế quần jean cách điệu hầm hố phía dưới. Tuy sự kết hợp giữa áo và quần thể hiện tinh thần bụi bặm của một biker, silhouette của tổng thể trang phục lại không phù hợp với nam ca sĩ.

Son Tung Gucci anh 3 Son Tung Gucci anh 4 Sơn Tùng M-TP nhận phản ứng tiêu cực về bộ trang phục gây mất cân đối hình thể. Ảnh: FB M-TP.

Theo đó, wide-boy là silhouette chính mà người xem có thể thấy từ bộ trang phục của Sơn Tùng M-TP. Những món đồ quá khổ nhưng phần nào thể hiện sự vừa vặn với thân hình người mặc, điều này làm nên tên tuổi của wide-boy, theo tờ The Observer. Song, đây cũng là kiểu mặc “khó nhằn”, dễ tạo nên cái nhìn không đẹp mắt khi tổng thể trang phục trở nên đồ sộ và tù bí thay vì thoải mái, uyển chuyển.

Chia sẻ trên The Observer, Olie Arnold - giám đốc phong cách của Mr Porter, cho biết: “Phom dáng wide-boy đề cao sự hài hòa tỷ lệ trang phục — hãy thử kết hợp áo khoác ôm vừa vặn cùng với quần ống rộng, hoặc ngược lại”. Ngoài ra, ông khuyến khích lựa chọn những đôi giày dáng chunky hoặc đế kép, nhằm mang đến sự cân đối, tránh khiến đôi chân trở nên nhỏ hơn tổng thể.

Do đó, Gucci hoặc stylist đã sai lầm khi không tính toán kỹ lưỡng về kích thước và phom dáng của thiết kế mà Sơn Tùng M-TP thể hiện. Nam ca sĩ đã không làm nổi bật sự tương phản về tỷ lệ giữa nửa trên và nửa dưới đặc trưng của silhouette wide-boy.

Đáng chú ý, chiếc quần jeans slim fit chưa thể hiện rõ phom dáng đặc trưng, khiến người mặc trở nên kém gọn gàng. Bên cạnh đó, phần phối giày của Sơn Tùng cũng là điểm trừ của bộ trang phục lần này.

Trở về đặc trưng của Sơn Tùng M-TP

BTS Gucci Menswear Fall 2023 là bộ sưu tập đầu tiên của Gucci sau khi Alessandro Michele rời vị trí Giám đốc sáng tạo. Thoát ra khỏi chủ nghĩa tối đa và tinh thần lãng mạn của Michele, bộ sưu tập đề cao sự giản dị, kỹ thuật may đo thủ công cũng như hiệu quả ứng dụng.

Nói về look thứ 31 của BTS Gucci Menswear Fall 2023, khán giả có thể thấy được hình ảnh nam người mẫu có tỷ lệ thân hình phù hợp và đáp ứng nguyên tắc 2/3 trong thời trang. Do các thiết kế được thể hiện đúng phom dáng, nam người mẫu không bị “nuốt chửng” như trường hợp của Sơn Tùng M-TP.

Ngoài Sơn Tùng M-TP, tại show diễn Gucci Cruise 2024, nhiều sao nam như đã đồng loạt diện các thiết kế trong BST Gucci Menswear Fall 2023. Cụ thể, Jay Park được nhãn hàng lựa chọn cho look thứ 41 với áo phông màu đơn giản, làm nổi bật những hình xăm của nam ca sĩ. Về Jung Kyung Ho, nam diễn viên diện look thứ 7 với bộ trang phục nhiều lớp lang, cân xứng với chiều cao và khoe được bờ ngực săn chắc.

Từ Gulf Kanawut với look 39 cá tính đến Lee Soo Hyuk nhẹ nhàng trong look thứ 43, nhận định Gucci đã sắp xếp và chuẩn bị trang phục cho các khách mời càng thêm thuyết phục.

Thế nên, vì sự thiếu kỹ lưỡng khi lựa chọn thiết kế của Gucci, kèm theo lối mix&match kém hiệu quả phía đại diện Việt Nam, bộ trang phục của Sơn Tùng M-TP vẫn chưa thể toát lên được vẻ đẹp vốn có.

Thương hiệu hoặc stylist nên lựa chọn những thiết kế có áo blazer, quần ống rộng, hoặc các bộ phối hơi hướm gender fluid, điển hình là các look ở nửa đầu BTS Gucci Menswear Fall 2023. Bởi lẽ, trước thềm Gucci Cruise 2024 không lâu, Sơn Tùng M-TP từng nhận được phản hồi tích cực về các thiết kế blazer, quần âu của Gucci khi xuất hiện trên các bìa tạp chí trong nước. Ngoài ra, phong cách thời trang linh hoạt giới tính của nam ca sĩ năm nay được nhiều người quan tâm, chú ý.

Mặt khác, Sơn Tùng M-TP có thể sẽ tỏa sáng hơn nếu tuân thủ theo kiểu phối của nhà mốt. Việc thay đổi khóa kéo ở tay và xã phần ống quần khiến tổng thể của anh trở nên tù bí hơn. Với lần đầu tham gia sự kiện trong vai trò “Friend of House”, nam ca sĩ nên có những lựa chọn an toàn, thể hiện rõ bản sắc thời trang với bạn bè quốc tế.