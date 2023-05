Sơn Tùng M-TP gặp sự cố trong ngày ra mắt Making my way

Từng khẳng định Making my way sẽ mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp, Sơn Tùng M-TP cho thấy sự thay đổi trong cách giao lưu với người hâm mộ. Trước đây, anh chỉ đăng tải thông tin trên Fanpage hoặc YouTube khi ra sản phẩm mới, còn với Making my way, Sơn Tùng M-TP mở hẳn livestream để đếm ngược thời gian cùng với người hâm mộ.

Hình ảnh của Sơn Tùng trong MV "Making my way". (Ảnh: NSX)

Tại buổi trò chuyện, Sơn Tùng M-TP chia sẻ: "Ca khúc Making my way có ý nghĩa rất lớn với tôi bởi giai điệu này khiến tôi quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kì nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi. Đó là lý do tôi thực sự hi vọng ca khúc này cũng sẽ tìm được con đường vào thẳng trái tim của bạn".

Sơn Tùng M-TP cũng cho biết thêm: "Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Kế tiếp Making my way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui vẻ..."

Making my way của Sơn Tùng M-TP liệu có tạo thành cú nổ lớn?

Ra đời vào thời điểm tròn một năm sau khi MV There's no one at all gặp sự cố lớn, Making my way của Sơn Tùng M-TP khiến không ít khán giả hụt hẫng khi không phát hành theo dạng MV mà sử dụng bản audio, với hình ảnh theo phong cách ma mị, u tối. Trái với tin đồn Sơn Tùng M-TP sẽ kết hợp với một nghệ sĩ quốc tế, cụ thể là Justin Bieber, ca khúc chỉ được thể hiện bởi nam ca sĩ người Thái Bình, với ngôn ngữ tiếng Anh.

Sơn Tùng M-TP đặt nhiều tham vọng vào "Making my way". (Ảnh: NSX)

Sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong sản phẩm mới, Sơn Tùng M-TP một lần nữa không giấu giếm ham muốn chinh phục thị trường quốc tế. Trong Making my way, anh cho thấy khả năng phát âm có nhiều tiến bộ, tuy vẫn bộc lộ không ít hạn chế, với một số từ không rõ lời, hoặc có ngữ âm khá "nặng". Thông điệp của Making my way mang xu hướng dark (khá u ám), khi kể lại câu chuyện một chàng trai cố thoát ra khỏi bóng tối và nỗi đau từ cuộc tình cũ: "Tôi cần thuốc giải/ Cho những nỗi đau mà em đã bắt tôi phải chịu đựng", tuy nhiên lời bài hát có phần nhẹ nhàng hơn một số ca khúc trước đó mà chính anh đã phát hành.

Không thể không kể tới những điểm cộng trong Making my way của Sơn Tùng M-TP khi anh mang vào ca khúc những giai điệu lôi cuốn, bắt tai, hoàn toàn có thể chinh phục khán giả sau 2,3 lần nghe. Đây cũng là thế mạnh trong các sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng từ trước tới nay, giúp anh có một thế hệ công chúng riêng biệt.

Trước khi ra mắt Making my way, Sơn Tùng M-TP đã từng chia sẻ trước truyền thông: "Điều gì lặp đi lặp lại thì sẽ trở thành điều đương nhiên, mà đương nhiên, hiển nhiên rồi thì sẽ trở thành cái gì đó bình thường. Chính vì thế tôi đã có một quyết định. Đó chính là bước xuống khỏi "ngọn núi" mà tôi đã tạo nên và đi tìm một "ngọn núi khác" để leo lên và chinh phục". "Ngọn núi" mà Sơn Tùng M-TP muốn bước lên chắc hẳn là thị trường âm nhạc quốc tế, nhưng Making my way có thể làm được điều này không vẫn là điều quá sớm để có thể dự đoán.

Hiện tại, Making my way đã thu hút 1,3 triệu lượt xem trên YouTube sau 7 giờ ra mắt. Ca khúc được phát hành trên tất cả các nền tảng Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal và các nền tảng thịnh hành khác trên thế giới.