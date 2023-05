Sơn Tùng M-TP: Vẫn tạo hit nhưng không còn quá hot?

Making my way và tham vọng tạo dựng một con đường mới

0h ngày 5/5, ca sĩ Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua làng nhạc Việt với ca khúc Making my way. Chia sẻ về tác phẩm này, Sơn Tùng M-TP cho biết, ca khúc mang ý nghĩa lớn, giúp anh quên đi những điều chưa như ý, nhắc nhở bản thân làm theo những gì trái tim mách bảo. Nam ca sĩ cũng khẳng định, anh sẽ "bước xuống khỏi "ngọn núi" mà tôi đã tạo nên và đi tìm một "ngọn núi khác" để leo lên và chinh phục".

Sơn Tùng M-TP quay lại đường đua âm nhạc sau một năm vắng bóng. (Ảnh: NSX)

Making my way là lời tâm sự của một chàng trai đang vượt qua nỗi đau bị lừa dối trong tình cảm, anh quyết định đi trên con đường mới và quên đi những nỗi buồn đã cũ. Giống như ca khúc There's no one at all trước đó, Sơn Tùng M-TP chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Âm hưởng nhạc điện tử EDM được phối sôi động với phần beat trống dồn dập, ăn khớp với trào lưu của nhiều ca khúc được yêu thích trên thế giới thời gian gần đây.

Như thường lệ, ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng giành nhiều thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số. Sau một ngày ra mắt, Making my way leo lên bảng xếp hạng video được xem nhiều nhất trong 24 giờ trên toàn thế giới. Ca khúc cũng dễ dàng vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam, cũng như iTunes của Singapore, Đài Loan và Nhật Bản.

Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP có thực sự thành công?

Dù càn quét nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, dễ thấy Sơn Tùng M-TP đã không còn tạo được những "cú nổ lớn" như anh từng đạt được với Cơn mưa ngang qua; Em của ngày hôm qua, Không phải dạng vừa đâu... Dấu ấn lớn nhất của Sơn Tùng trong những năm gần đây là màn kết hợp với rapper hàng đầu thế giới Snoop Dogg trong ca khúc Hãy trao cho anh, đã từ 4 năm trước. MV này là sản phẩm cán mốc 100 triệu view nhanh nhất trong lịch sử làng nhạc Việt, có lượt yêu thích khổng lồ trên Youtube và được công chúng chia sẻ chóng mặt tại thời điểm ra mắt.

Sơn Tùng chưa tạo được nhiều dấu ấn với "Making my way". (Ảnh: NSX)

Trong khi đó, Making my way có hiệu ứng kém hơn hẳn, khi thu hút 10 triệu lượt view sau 3 ngày phát hành. Trên các mạng xã hội, số người chia sẻ ca khúc của anh ít ỏi hơn hẳn, thay vào đó đa phần là ý kiến về những lùm xùm liên quan tới đạo nhạc và việc hát tiếng Anh. Dễ thấy, tuy vẫn được nhóm người hâm mộ trung thành ủng hộ nhiệt tình, ca khúc không còn gây hiệu ứng mạnh tới khán giả trung lập như trước đó.

Vì sao Sơn Tùng M-TP khó tạo ra cú nổ lớn với Making my way?

Có thể thấy, Making my way có phần âm nhạc bắt tai, lôi cuốn. Tuy nhiên, giọng hát Sơn Tùng có sự hạn chế. Ở nhiều đoạn, anh phải sử dụng hiệu ứng auto-tone để xử lý những quãng cao. Điều này không mới mẻ trong âm nhạc K-pop và bắt đầu thịnh hành tại làng nhạc Việt những năm gần đây, tuy nhiên trong từng trường hợp lại trở nên thiếu thuyết phục.

MV "Making my way" của Sơn Tùng M-TP. (Clip: YTNV)

Thể hiện tham vọng "quốc tế hoá" một lần nữa khi hát hoàn toàn bằng tiếng Anh, Sơn Tùng M-TP cho thấy cách phát âm chưa thực sự chuẩn xác, nhiều đoạn không rõ lời. Việc hát tiếng Anh khiến Sơn Tùng không chỉ dễ mất đi một phần công chúng cũ, mà còn khó khăn trong việc chinh phục lớp khán giả mới, khi giai điệu của anh chưa đủ sức để lấn át.

Thựa tế cho thấy, các ca khúc Việt Nam được yêu thích vượt ngoài ranh giới một quốc gia trong thời gian gần đây đều liên quan không ít tới vũ điệu. Có thể kể tới See tình của Hoàng Thuỳ Linh hoặc Ghen Cô Vy của Min, Erik... Kể cả với một làng giải trí phát triển như Hàn Quốc, PSY vẫn chỉ có thể vụt sáng trên toàn thế giới với những vũ điệu hài hước trong Gangnam style, rồi lụi tắt sau đó thay vì tạo dựng được một chỗ đứng vững vàng. Việc một nghệ sĩ châu Á chinh phục thế giới vẫn là điều không hề đơn giản.



Một nguyên nhân cũng không thể không nhắc tới là sau 10 năm, người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP cũng đã "già hơn" - như cách chính anh nói về bản thân mình. Sự già dặn đó khiến một bộ phận còn ở lại, một bộ phận khác đã rời đi, những người ở lại cũng không còn "nhuệ khí" "cày" view, "cày" like cho thần tượng như trước đó họ đã từng làm.

Ở tuổi 28, Sơn Tùng M-TP chính tỏ bản lĩnh của anh khi dám đi trên một con đường mới - một con đường mà chắc hẳn chính anh cũng biết sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, để thành công, nam ca sĩ còn cần rất nhiều may mắn và nỗ lực.