Ai phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn xe khách và container làm 5 người chết ở Tuyên Quang?

Bước đầu xác định tài xế container có lỗi

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tuyên Quang, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào 1h36 ngày 5/3, tại km151, quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Tuyên Quang rạng sáng ngày 5/3. Ảnh: NH

Vào thời điểm trên, ô tô khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội biển số 23F-000.xx chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, xảy ra va chạm với ô tô container chở lạc từ Hải Phòng đi Hà Giang BKS 15C-075.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 15R-008.xx.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn khiến 5 người chết tại chỗ (gồm 2 nam, 3 nữ), 5 người khác bị thương (trong đó có lái xe khách), 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra nhanh với 2 tài xế ô tô, cả 2 không có cồn, các điều kiện về người và phương tiện đảm bảo.

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn. Theo đó, xe container khi đi đến đoạn đường cong đã không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại, gây hậu quả thương tâm.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Khổng Thùy Dung (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai người làm chứng và những người có liên quan để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành trưng cầu giám định, định giá những thiệt hại cũng như làm rõ những vấn đề có liên quan để xác định hành vi, yếu tố lỗi và hậu quả của vụ tai nạn này.

Trong trường hợp kết quả xác minh có căn cứ cho thấy tài xế container đã thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015 và khởi tố bị can tài xế để xử lý theo quy định.

Theo bà Dung, để xác định tài xế xe container có lỗi hay không, cần làm rõ tốc độ di chuyển trước khi vụ tai nạn xảy ra và tại thời điểm vụ tai nạn xảy ra và làm rõ khả năng quan sát, khả năng giữ khoảng cách đối với chiếc xe phía trước.

Nếu kết quả xác minh cho thấy, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế container đã không giữ khoảng cách an toàn, không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can tài xế theo Điều 260 Bộ luật hình sự 2015.

Trường hợp bị chứng minh có lỗi, với hậu quả 5 người tử vong, tài xế container có thể phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc.

Ngoài ra, theo vị luật gia, pháp luật quy định, xe ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ, người sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Vì thế, trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây ra thiệt hại cho người khác sẽ phải bồi thường thiệt hại.

"Ngoài trách nhiệm hình sự, tài xế container phải bồi thường toàn bộ những thiệt hại đã gây ra đối với các nạn nhân, bao gồm thiệt hại về tài sản, sức khỏe và thiệt hại về tính mạng của nạn nhân" – bà Dung nói.