Ali Wong chào Hồng Đào bằng tiếng Việt khi đóng siêu phẩm gây sốt trên Netflix

Tuần vừa qua, Netflix trình làng siêu phẩm mới mang tên Beef – bộ phim tâm lý hài đã đạt 8,4/10 điểm trên IMDb với hơn 12 ngàn lượt bình chọn, cùng với 99/100 điểm từ trang đánh giá phim "khó tính" Rotten Tomatoes. Theo số liệu từ FlixPatrol.com cho thấy, hiện tại Beef đang đứng thứ 2 trong top phim ăn khách nhất Netflix toàn cầu vào tuần (ngày 10 đến ngày 16/4).



Beef - bộ phim đang gây sốt trên Netflix. Ảnh Netflix

Beef xoanh quanh câu chuyện của Amy Lau (Ali Wong) và Danny Cho (Steven Yeun) – hai người châu Á đang vật lộn với cuộc sống ở nước Mỹ. Trong khi Danny gồng mình thoát khỏi cái nghèo thì Amy giàu có nhưng không thể chịu nổi gia đình với ông chồng nhạt nhẽo cùng công việc chán ngắt. Vào một ngày nọ, cả hai vô tình đụng xe vào nhau, dẫn tới những mâu thuẫn, những trò trả đũa đi quá giới hạn mà chẳng thể hòa giải…

Bên cạnh đó, Beef cũng gây chú ý khi có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đào với một vai khách mời thú vị, cô đóng vai mẹ của nữ chính Ali Wong. Chia sẻ với Dân Việt, Hồng Đào cho biết, Ali Wong mang trong mình dòng máu Việt Nam: "Trong đoàn phim, Ali Wong tạo cho tôi một cảm giác rất thân thiện và cởi mở. Tôi nhớ Ali Wong đã chào tôi bằng tiếng Việt giống như cách cô ấy rất yêu tiếng Việt từ khi mới ra đời. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng làm quen, trò chuyện. Thật gần gũi và thoải mái khi được vào vai mẹ của Ali trong phim".

Hồng Đạo chụp cùng Ali Wong. Ảnh: FBNV

Ali Wong (tên đầy đủ là Alexandra Dawn Wong) sinh ngày 19/1982 tại San Francisco, California. Gia đình cô có 4 anh chị em, mẹ cô là người gốc Huế còn bố là người Mỹ gốc Hoa. Ali từng tốt nghiệp trường Trung học Đại học San Francisco và từng theo học chương trình Fulbright tại Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ali lần đầu tiên thử diễn hài độc thoại ở tuổi 23. Cô nhanh chóng chuyển đến thành phố New York để theo đuổi hài kịch và bắt đầu biểu diễn thường xuyên tại các sân khấu đêm. Sau đó, Ali nhận được nhiều chú ý và góp mặt trong một số show truyền hình của các đài NBC hay kênh MTV.

Cột mốc đáng nhớ nhất khi đó của cô là lần góp mặt trong bộ phim Savages của đạo diễn Oliver Stone, bên cạnh một loạt sao lớn Hollywood như: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively và Salma Hayek… Năm 2016, Ali Wong xuất hiện trên chương trình đặc biệt của Netflix có tên là Baby Cobra và một bộ phim khác là Always Be My Maybe năm 2019.

Ali Wong diễn xuất trong Beef. Ảnh: Netflix

Tạp chí New York từng cho rằng, sự hợp tác của Ali Wong và Netflix giống như "cá gặp nước" và "gã khổng lồ trực tuyến" đã góp phần tạo ra một trong những ngôi sao hợp thị hiếu nhất với công chúng. Bằng chứng là đến năm 2023, series Beef mà Ali Wong đóng cặp cùng ngôi sao The Walking Dead - Steven Yeun đã mang về thành công ngoài mong đợi cho Netflix. Đồng sản xuất phim là hãng A24 – đơn vị từng tạo ra "siêu phẩm" đoạt giải Oscar - Everything Everywhere All At Once. Trong Beef, Ali Wong hóa thành người phụ nữ thành đạt nhưng bị mắc chứng trầm cảm, cũng như có nhiều cảnh nóng táo bạo.

Ali Wong đang được coi là một trong những ngôi sao châu Á thành công nhất Hollywood. Ảnh: Wallpaper Cape.

Nói về vai diễn này, Ali Wong chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với trang TV Line: "Nhân vật của tôi cũng như bộ phim khiến cho chúng ta đặt ra câu hỏi rằng, nếu rơi vào tình huống éo le thì liệu chúng ta chọn cách từ bỏ tất cả hay không? Đôi khi, cách giải quyết đơn giản nhất để thoát khỏi những rắc rối trong cuộc sống, đó là ngồi lại gần gũi và lắng nghe nhau".

Bên cạnh đó, Ali Wong cũng nói về tình bạn với Steven Yeun: "Nhân vật của chúng tôi trong phim bất hòa và luôn trả thù nhau, nhưng bên ngoài không khí làm việc vô cùng hài hước và ăn ý. Mỗi khi quay xong là tôi và anh ấy lại chạy ra một góc cười khúc khích".

Trả lời về việc liệu Beef có làm phần 2 hay không, Ali Wong khẳng định, hiện giờ vẫn là quà sớm nhưng cô mong muốn có thể trở lại vai diễn này.