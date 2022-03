Amazon ra mắt chương trình truyền hình thực tế về James Bond

Kênh truyền hình Prime Video của Amazon đang tuyển chọn người chơi cho chương trình truyền hình lấy cảm hứng từ những bộ phim của điệp viên James Bond. 007's Road to a Million là một loạt phim thực tế được quảng bá như là một cuộc đua diễn ra trên khắp thế giới. Lấy bối cảnh là các địa điểm nổi tiếng từng xuất hiện trong phim của 007 như sông băng ở Iceland hay Cầu Bảy dặm ở Florida...

Những người dự thi sẽ tranh giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu bảng Anh, tương đương 1,3 triệu USD. Vượt qua chướng ngại vật là yêu cầu chính trong phần thi thể lực, nhưng các thí sinh lý tưởng cũng phải thể hiện trí thông minh của mình bằng cách trả lời chính xác các câu hỏi để đủ điều kiện vào vòng tiếp theo.

Daniel Craig kết thúc vai diễn James Bond vào năm 2021 với No Time to Die. (Ảnh: Variety).

Loạt phim sẽ bao gồm tám phần, tất cả đều do 72 Films của Anh sản xuất cùng với Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, MGM Television. Prime Video đã phát triển dự án trong bốn năm qua, với những nỗ lực của nó đã có kết quả khi việc sản xuất bắt đầu vào cuối năm nay. Daniel Craig kết thúc vai diễn James Bond vào năm 2021 với No Time to Die, có nghĩa là họ phải tìm một diễn viên khác thế chỗ diễn viên người Anh.

Theo Variety, dự án đã được thực hiện tại Prime Video trong khoảng bốn năm, rất lâu trước khi thỏa thuận MGM được hoàn tất. Gã khổng lồ thương mại điện tử đã chốt thương vụ trị giá 8,5 tỷ USD cho MGM vào tuần trước, với việc nhượng quyền thương mại James Bond được cho là động lực mạnh mẽ đằng sau thương vụ mua lại này.

Quá trình sản xuất 007's Road to a Million sẽ bắt đầu vào cuối năm nay và chương trình mới sẽ ra mắt trên Prime Video tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dom Bird, cựu giám đốc điều hành Channel 4, người đã gia nhập MGM sẽ thay mặt hãng phim quản lý loạt phim này. Phát biểu tại liên hoan phim truyền hình Pháp, Series Mania tuần này, ông chủ của Amazon Studios Europe, Georgia Brown, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm các chương trình bản địa bên ngoài châu Âu. Tuy nhiên, với 007's Road to a Million, Prime Video rõ ràng đang hướng tới tham vọng chinh phục khán giả toàn cầu.

Đại diện 72 Films nói với Variety: "Lần đầu tiên tôi có ý tưởng này hơn ba năm trước. Dan Grabiner và nhóm Originals của Vương quốc Anh đã đưa nó lên một tầm cao mới. Được làm việc với Michael Wilson và Barbara Broccoli là một đặc ân và giấc mơ trở thành hiện thực".