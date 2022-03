Vì sao Daniel Craig "biết ơn" vai diễn James Bond?

Khi nam tài tử 54 tuổi Daniel Craig công bố đã đặt bút ký hợp đồng vào vai diễn James Bond năm 2005 khiến giới hâm mộ chàng "điệp viên" điển trai đều bất ngờ. James Bond do Daniel Craig thể hiện không chỉ đối mặt với những thế lực xấu xa trong phim, anh còn phải đối diện với một "kẻ thù" vô cùng khó chịu, đó là công chúng và truyền thông.

Daniel Craig thành công vang dội trong vai điệp viên 007. (Ảnh: Variety).

Hứng chịu nhiều chỉ trích vô cớ nhưng Daniel Craig đã mang lại một làn gió hoàn toàn mới cho vai diễn kinh điển này. Mọi khó khăn đã được đền đáp bằng cái kết có hậu. "Casino Royale" được công chiếu vào ngày 14/11/2006, khán giả vô cùng hào hứng, yêu thích hướng đi mới của bộ phim. Bên cạnh đó, tên tuổi của Craig vụt sáng, trở thành hình tượng James Bond mới, gai góc, cơ bắp, si tình và quyến rũ một cách rất đàn ông.

Mới đây, chia sẻ với Daily Star, nam tài tử 54 tuổi cho biết, anh chưa từng có ý nghĩ phải bám trụ với việc làm diễn viên. Nếu thất bại trong lĩnh vực diễn xuất, anh sẽ chuyển sang nghề khác: "Tôi không ôm mộng hão huyền. Tôi làm bất cứ điều gì có thể. Tôi sẽ là bồi bàn nếu không có James Bond". Craig nói "biết ơn" vai diễn 007. Mặc dù vậy, sự nghiệp diễn xuất đã mang lại cho Daniel Craig số tiền lên tới 160 triệu USD.

"Trước khi học kịch, tôi đã cố gắng trở thành diễn viên. Tôi nghỉ học từ năm 16 tuổi và làm việc tại các quán bar, nhà hàng. Tôi cố gắng vượt qua mọi thứ, làm mọi cách để kiếm tiền", anh nói.

Là một người từng bỏ học, phải ngủ ngoài đường đến thành công chói lọi trên thảm đỏ, Daniel Craig cho biết, anh rất đồng cảm với diễn viên trẻ đang bắt đầu sự nghiệp.

"Tôi cảm thấy được kết nối khi gặp những diễn viên trẻ mới vào nghề. Tôi muốn ôm những người trẻ đó và an ủi, mọi chuyện sẽ ổn nếu bạn tiếp tục. Tôi hiểu là không phải ai cũng đạt được thành công trong nghề này giống mình", anh nói.

Từ năm 2016 tới nay, Daniel Craig đã tham gia 5 bộ phim về Điệp viên 007 và trở thành nam diễn viên được thủ vai này lâu nhất trong lịch sử. Phần phim mới nhất mang tên No Time to Die gặt hái nhiều thành công ấn tượng với doanh thu phòng vé lên tới gần 800 triệu USD. Sau No Time to Die, Daniel Craig chính thức khép lại hành trình 15 năm gắn bó với thương hiệu 007. Anh xem bộ phim này là lần cuối cùng mình hóa thân thành 007.

Daniel Craig trong phim Knives Out. (Ảnh trong phim).

Năm 2021, Craig được vinh danh là nam diễn viên được trả lương cao nhất Hollywood - theo bình chọn của trang Variety. Đáng chú ý, Craig không chỉ nhận cát-sê hàng Top nhờ vai chính trong loạt phim về James Bond mà cát-sê của anh trong loạt phim Knives Out đã đưa anh lên vị trí đầu bảng cho danh hiệu nam diễn viên được trả lương cao nhất năm 2021.

Daniel Craig đã đóng vai chính trong loạt phim Knives Out kể từ bộ phim đầu tiên ra mắt vào năm 2019. Trong phim, Craig vào vai thám tử Benoit Blanc và nam diễn viên sẽ tiếp tục đóng vai chính trong các phần tiếp theo của bộ phim này.