An Giang: Triệt phá đường dây "gái gọi" liên tỉnh

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra 2 nhà nghỉ "Hà Nội" và "Nhất Phương 1" trên địa bàn phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang phát hiện, bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.