An Giang: Bắt người đàn ông điều hành đường dây ma túy liên huyện

Chiều 5/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với với Công an TP.Châu Đốc và các đơn vị nghiệp vụ thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Bé (tên khác Bé cụt (do người này bị cụt chân), SN 1984, cư trú khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Nguyễn Văn Bé.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Văn Bé, lực lượng chức năng thu giữ trên 27gam ma túy tổng hợp, gần 15 triệu đồng cùng nhiều hung khí nguy hiểm và tang vật khác có liên quan.

Theo thông tin, trước đó, ngày 25/1/2020, tại trạm xe khách Huệ Nghĩa thuộc thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Long Hồ (SN 1989, cư trú ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đang nhận 99gam ma túy tổng hợp từ trạm xe khách đi ra.

Quá trình điều tra, Hồ khai nhận số ma túy bị bắt quả tang Hồ nhận và vận chuyển thuê cho Nguyễn Văn Bé để hưởng tiền công 2 triệu đồng. Ngoài lần bị bắt quả tang, trước đó Hồ cũng nhận ma túy thuê cho Bé tại một trạm xe khách khác và cũng được Bé trả tiền công 2 triệu đồng.

Hàng ngày Bé dùng xe tự chế cho người khuyết tật để điều hành và đi bán ma túy cho đàn em.

Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ.



Sau thời gian đấu tranh, lực lượng trinh sát đã làm rõ được phương thức, thủ đoạn và quy mô, tính chất hoạt động của Nguyễn Văn Bé và các đối tượng có liên quan.

Để có ma túy bán, Bé trực tiếp liên lạc với một đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh mua ma túy với số lượng lớn, mang về nhà cất giấu nhiều nơi. Sau đó Bé trực tiếp và chỉ đạo cho đàn em bán lại cho nhiều đối tượng nghiện tại địa bàn TP.Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên và TP.Long Xuyên...

Mặc dù bản thân Bé bị cụt một chân nhưng trong hoạt động mua bán ma túy lại có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Hàng ngày, Bé sử dụng xe tự chế cho người khuyết tật để đi bán ma túy. Trước khi đi bán ma túy, Bé thường cho đàn em đi cảnh giới trước, nếu thấy an toàn Bé mới đi giao ma túy.

Được biết, năm 2013 Nguyễn Văn Bé bị TAND TP.Châu Đốc tuyên phạt 8 năm tù về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", vừa chấp hành án xong vào đầu năm 2020, đến nay tiếp tục phạm tội.