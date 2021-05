An Giang: Công tác bỏ phiếu bầu cử tại các chốt biên phòng, khu cách ly được tổ chức như thế nào?

Đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ tham gia bỏ phiếu



Để vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện quyền công dân đối với các cán bộ chiến sĩ (CBCS), đặc biệt là các CBCS đang làm nhiệm vụ tại các chốt biên phòng, Thượng tá Lê Hoàng Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử, cũng như sẵn sàng chiến đấu trong bảo vệ bầu cử được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần cho cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Các CBCS đang làm nhiệm vụ tại các chốt biên phòng được tuyên tuyền thông tin về bầu cử bằng hình thức xem trực tiếp tại Đồn hoặc qua Zalo.

Thượng tá Việt cho biết thêm, quán triệt Chỉ thị của UBND tỉnh, Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về công tác bầu cử, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; Bộ Chỉ huy tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng bầu cử với các nội dung cụ thể sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố biên giới chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung phục vụ cho công tác bầu cử.

Xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong bảo vệ bầu cử, chủ động nắm tình hình biên giới, địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ.

Ngày bầu cử các CBCS sẽ được luân phiên đi bầu cử để vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện quyền công dân của mình.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Việt, BĐBP tỉnh An Giang có 2 Tổ bầu cử độc lập là Cơ quan Bộ Chỉ huy và Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, các đơn vị còn lại tham gia bầu cử ở các tổ bầu cử của địa phương.



"Quyết tâm của Bộ Chỉ huy là phải tổ chức cho 100 % CBCS toàn đơn vị tham gia bầu cử bảo đảm chặt chẽ, nhanh gọn, trật tự, an toàn, hoàn thành trước thời gian quy định.

Để tổ chức cho cử tri trong toàn lực lượng BĐBP An Giang vừa thực hiện quyền cử tri vừa đảm bảo công tác canh gác biên giới phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch sắp xếp các ca kíp trực phù hợp; tổ chức cho CBCS luân phiên thay nhau đi bầu cử, có người đi, có người trực, đảm bảo không để trống biên giới"- Thượng tá Lê Hoàng Việt, cho biết.

Ghi nhận tại Đồn Biên phòng Phú Hội (huyện An Phú), công tác chuẩn bị cho bầu cử ĐBQH, HĐND đã hoàn chỉnh. Danh sách cách ứng cử viên ĐBQH, HĐND được niêm yết cẩn thận và CBCS thường xuyên theo dõi thông tin về các ứng cử viên.

Thượng tá Đào Văn Hiển - Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hội, cho biết, công tác tuyên tuyền bầu cử cho CBCS, nhất là các chiến sĩ đóng ở các chốt biên phòng được Đồn triển khai rất linh hoạt, để toàn bộ CBCS đều nắm và hiểu về ý nghĩa của bầu cử và lý lịch của từng ứng cử viên.

Theo Thượng tá Hiển, Đồn Biên phòng Phú Hội có 9 chốt, hàng ngày các CBCS sẽ được luân phiên nhau về đồn để đọc, xem thông tin niêm yết tại đồn, hoặc giao nhiệm vụ cho các Chốt trưởng trên nhóm zalo của đơn vị để tuyên truyền, giới thiệu cho các CBCS hiểu rõ để làm tốt quyền công dân của mình.

"Đến ngày bầu cử, chúng tôi chia làm hai đợt bỏ phiếu, sẽ có phương tiện chở các CBCS đến tổ bầu cử bỏ phiếu sớm nhất để các CBCS vừa thực hiện tốt quyền công dân của mình, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh Covid-19"- Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hội, cho biết.

Tổ chức thùng phiếu phụ cho người đang cách ly bỏ phiếu

Là huyện biên giới, trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, An Phú, tỉnh An Giang rất áp lực về tình trạnh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về.

Những người đang cách ly tại khu cách ly tập trung thị trấn An Phú, huyện An Phú sẽ được bố trí thùng phiếu phụ và thực hiện các phương án an toàn để được bỏ phiếu đầy đủ.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, công tác bầu cử trong khu cách ly tập trung huyện đã có kế hoạch, phương án cách đây khoảng một tháng, để đảm bảo 100% cử tri đi bầu.

Ông Hợp cũng cho biết, huyện An Phú có 3 khu cách ly nhưng do được sự "tiếp sức" của các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Phú Tân nên huyện hiện chỉ còn 1 khu cách ly hoạt động. Nếu tính đến ngày bầu cử, các khu cách ly của các huyện còn sức chứa thì An Phú chỉ còn 23 người cách ly.

Để chuẩn bị tốt cho những bà con ở khu cách ly nắm đầy đủ thông tin về bầu cử, ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp, huyện đã bố trí phát thông tin liên tục tại khu cách ly. Ngoài ra, niêm yết tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại khu vực khu cách ly, khu hành lang cho phép người bị cách ly đi lại, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo cung cấp thông tin.

Danh sách ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp được niêm yết trong khu cách ly để bà con đang cách ly theo dõi, nắm thông tin thực hiện quyền công dân

"Để việc bầu cử diễn ra an toàn, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, vừa đảm bảo quyền công dân cho bà con đang cách ly, phương án của huyện là đối với những bà con trong độ tuổi cử tri sẽ tổ chức cho bà con bỏ phiếu riêng.

Ngày bầu cử, Ban điều hành cách ly sẽ phối hợp với Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu tại thị trấn An Phú tổ chức thùng phiếu phụ cho bà con bỏ phiếu.

Ban điều hành cách ly sẽ đọc tên từng cử tri, đến tên người nào thì người đó bước ra bỏ phiếu. Mỗi người sẽ được trang bị một đôi găng tay nilon, bỏ phiếu xong sẽ vứt bỏ vào thùng rác.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng bố trí thực hiện công tác đo thân nhiệt, giám sát, nhắc nhở người tham gia bầu cử thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách… khi tham gia bầu cử"- ông Hợp thông tin.