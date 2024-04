Cử tri An Giang kiến nghị về cung cấp thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm nông nghiệp

Sau khi nghe Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động 3 tháng của Đoàn ĐBQH An Giang; tình hình kinh tế xã hội quý I năm 2024 tỉnh An Giang và một số điểm sáng tình hình kinh tế xã hội Việt Nam quý I năm 2024, đông đảo bà con cử tri thể hiện sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng trong quý I năm 2024.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (bên phải) và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam tiếp tục tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh, cử tri ý kiến phản ánh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng sự thật; cơ quan chức năng cần xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thị trường, thông tin quảng bá lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, sản phẩm OCOP.

Thực trạng hàng gian, hàng già, hàng nhái tràng lan; thực trạng lộ thông tin cá nhân ở các nhà mạng ngày càng nhiều, các đối tượng gọi điện làm phiền, làm khó; học phí bậc đại học còn cao, cân nhắc xét tốt nghiệp phổ thông trung học…

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, cử tri Nguyễn Văn Phơ ý kiến: "Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng thuốc trừ sâu quá mức, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi… gây ảnh hưởng sức khoẻ của người dân; tnh trạng quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng thực tế, câu khách, gây hoang mang trong nhân dân. Đề nghị cơ quan chức năng quản lý chặt các cơ sở chế biến và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, để đảm bảo quyền lợi cho người dân".

Còn cử tri Nguyễn Văn Dũng ý kiến: "Để nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ khâu dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ lúa gạo, thì trong đó tổ chức liên kết nông dân trong chuỗi cung ứng lúa gạo và xây dựng thương hiệu được đặc biệt chú ý.

Cử tri huyện Phú Tân nêu ý kiến đến đoàn ĐBQH. Ảnh: Hồng Cẩm

Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xây dựng hệ thống cung cấp thông tin thị trường, thông tin quảng bá lúa gạo và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay để giúp nông dân dễ dàng quyết định mặt hàng sản xuất, có kế hoạch đầu tư trong sản de xuất và dự đoán được thị trường, giảm thiểu rủi ro".

Thay mặt đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến và đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp chuyển các ý kiến đến các cơ quan, đơn vị Bộ, Ngành, địa phương có liên xem xét giải quyết.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã tiếp thu ý kiến cử tri huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng thông tin thêm đến cử tri: Thời gian quan các bộ, ngành, địa phương quyết liệt trong vận động người dân và có nhiều biện pháp chế tài thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là vấn đề cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của bà con nông dân, mạnh dạn lên tiếng phản ánh tình trạng cơ sở sản xuất không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.



Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng phân tích chuỗi liên kết trong sản xuất để nâng giá trị nông sản của bà con. Liên kết sản xuất sẽ tạo sản phẩm sản lượng lớn, đồng đều, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; trong sản xuất bà con cần giảm bón phân hoá học, chuyển dần sang phân hữu cơ, giảm chi phí đầu vào...