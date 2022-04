An Giang: Đầu tư hơn 37 tỷ đồng vốn Quỹ HTND giúp nông dân mở rộng sản xuất

Giúp nông dân phát triển sản xuất

Tại huyện Tri Tôn, nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nhiều hội viên, nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, đầu tư trang thiết bị để xây dựng các mô hình kinh tế.

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Tri Tôn Chau Kim Son cho biết: Hội ND huyện Tri Tôn hiện có 4.866 hội viên. Trong những năm qua, nhằm giúp nông dân phát triển kinh tế, Hội ND huyện Tri Tôn đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất…

Một trong những hoạt động nổi bật là triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ HTND. Phó Chủ tịch Hội ND huyện Tri Tôn cho biết, trong năm 2021, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện đã vận động gần 70 triệu đồng và tiếp nhận 190 triệu đồng từ nguồn ngân sách… nâng tổng số tiền Quỹ HTND cấp huyện gần 1,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ HTND phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ nông dân xã Lê Trì (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) trồng xoài theo VietGAP. Ảnh: Đức Toàn

"Hội ND các huyện, thị xã, thành phố cần xây dựng mô hình điểm về liên kết hỗ trợ vốn sản xuất, đảm bảo đầu vào, đầu ra cho nông sản của hội viên, nông dân... để nguồn Quỹ HTND thực sự là "chiếc cần câu" giúp nông dân mở rộng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập trong thời gian tới" - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên khẳng định.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND này, Hội ND huyện giải ngân 571 triệu đồng cho 43 hội viên nông dân tham gia các dự án: "Sản xuất đường thốt nốt", "Nuôi ốc bươu thương phẩm, tạo việc làm ổn định cho hội viên nông dân" và "Trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP" tại các xã: Châu Lăng, Lê Trì và Vĩnh Gia.

Bên cạnh đó, Hội ND huyện phối hợp Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh, tổ chức giải ngân 450 triệu đồng cho 12 hội viên nông dân tham gia dự án "Trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP" tại xã Lê Trì.

Anh Bùi Văn Quý - Giám đốc HTX Bến Bà Chi (xã Lê Trì) là một trong những hộ được hỗ trợ vay vốn Quỹ HTND với mức tối đa 100 triệu đồng/hộ. Anh Quý cho biết, gia đình anh canh tác các giống xoài: xoài tượng xanh, xoài tượng đỏ, xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc… trên diện tích khoảng 4ha. Trong quá trình canh tác, anh Quý gặp nhiều khó khăn trong việc tưới tiêu.

Khi nhận được 100 triệu đồng từ vốn Quỹ HTND, anh Quý đã đầu tư hệ thống tưới tiêu, xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất… Nhờ vậy đã giúp gia đình anh giảm đáng kể công chăm sóc, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn. Anh Quý chia sẻ: "Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Thời gian tới, sau khi hoàn vốn, chúng tôi sẽ mong muốn tiếp tục được hỗ trợ để hoàn thiện hệ thống tưới tiêu cho vườn xoài".

Một năm, hơn 1.000 hộ được vay vốn

Theo báo cáo Hội ND tỉnh An Giang, hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh An Giang đạt hơn 37,4 tỷ đồng. Trong đó, 10/11 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 1 tỷ đồng, riêng huyện Chợ Mới đạt trên 3 tỷ đồng, 2 huyện Phú Tân, An Phú đạt trên 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết: Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh An Giang đã đổi mới phương thức cho vay, tập trung vào tổ hợp tác, HTX, chi tổ hội nghề nghiệp theo dự án gắn với xây dựng mô hình sản xuất phù hợp. Quy mô đầu tư vốn cho một dự án được nâng lên đáng kể.

Riêng trong năm 2021, Hội ND các cấp đã tiến hành cho vay 131 dự án với 1.084 hộ vay, tổng số vốn giải ngân hơn 30,9 tỷ đồng. Quỹ HTND các cấp đã phát huy hiệu quả ở các lĩnh vực, như: Chăn nuôi, thủy sản, rau màu, cây ăn trái, trồng rau sạch kết hợp du lịch sinh thái, dịch vụ, đa canh, nhà lưới... Từ nguồn vốn này, nhiều dự án đã xây dựng được các mô hình tổ hợp tác sản xuất - kinh doanh, góp phần thay đổi nhận thức của nông dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh, tăng năng suất.

"Kết quả quan trọng mà chúng tôi đạt được là đến nay, Quỹ HTND các cấp đều bảo toàn được nguồn vốn. Điều này khẳng định, hội viên, nông dân đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, cho vay thu hồi nợ đúng quy định, các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả cao, góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình" - ông Nguyễn Văn Nhiên phân tích.

Năm 2022, Hội ND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp hội cần đổi mới nội dung, phương thức vận động, tăng cường nguồn vận động Quỹ HTND các cấp. Hội ND các cấp tăng cường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp hỗ trợ cho nguồn Quỹ HTND trong năm 2022. Đồng thời, phấn đấu vận động nguồn Quỹ HTND trong năm 2022 đạt hơn 4,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao.