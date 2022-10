Một kho hàng trên khu vực biên giới huyện Tịnh Biên bị lực lượng chức năng phát hiện chứa đường cát lậu. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, qua thời gian theo dõi, vào khoảng 7h30 ngày 30/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra đột xuất kho hàng tại số 209, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải (Hải đường, SN 1970) làm chủ.



Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 5 tấn đường cát lậu trong kho khu vực biên giới. Ảnh: Tiến Tầm

Qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện trong kho có 100 bao đường xuất xứ Myanma (tổng trọng lượng 5 tấn) có dấu hiệu nghi vấn thay bao bì và 105 tờ nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa 90 triệu đồng.

Lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ số đường cát lậu trên. Ảnh: Tiến Tầm





Qua làm việc, ông Hải thừa nhận: 100 bao đường trên, bên trong là đường cát Thái Lan, được ông mua của những người dân đi giăng lưới (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) với giá 800.000 đồng/bao loại 50kg/bao.



Sau đó, ông Hải thay bao bì nhãn hiệu SINN SHWE LI và dán tem nhãn phụ của Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa để hợp thức hóa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Vụ việc hiện được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên thụ lý để xử lý theo quy định pháp luật.