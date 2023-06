An Giang: Ký khống các hợp đồng mua bán xe, một Chủ tịch UBND xã bị bắt

Sáng 1/6, thông tin từ Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Tá - nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thủy (huyện Châu Phú) và Võ Trường Giang, nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Thủy về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Ký khống các hợp đồng mua bán xe, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị bắt. Ảnh minh hoạ (internet)

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc ký khống các hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước, xảy ra tại xã Bình Thủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Hữu Tá và Võ Trường Giang, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.