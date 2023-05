An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2022 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: VPĐP NTM An Giang