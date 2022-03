An Giang: Bắt 5 đối tượng, phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hạnh (SN 1973) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1976) cùng ngụ tại ấp An Hoà, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.



Theo thông tin, khoảng 3h45 ngày 26/2, Tổ kiểm soát lưu động Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với Công an xã Khánh An (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Khánh An. Đến khu vực ấp An Hoà, Tổ công tác phát hiện 5 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới.

Hạnh (trái) và Lợi được xác định có liên quan đến vụ án tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Ảnh: BP

Qua xác minh, các đối tượng tên Trần Tiến Phát (SN 2000, ngụ tỉnh Đồng Nai); Lý Văn Bình (SN 2000), Lý Văn Giàng (SN 2004), Lý Văn Điện (SN 2003), Lý Thị Vàng (SN 2005) cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Tổ công tác đã đưa 5 đối tượng về Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình để điều tra, xử lý.

Qua lời khai của các đối tượng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã cử lực lượng xác minh, nhận dạng các đối tượng trong diện nghi vấn. Qua đó, đơn vị xác định được Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Văn Lợi có liên quan đến vụ việc tổ chức cho các đối tượng trên xuất cảnh trái phép.

Sau đó, lực lượng đã đưa 2 đối tượng Hạnh và Lợi về Đồn làm việc. Qua đấu tranh, Hạnh và Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Hiện tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bàn giao hồ sơ, đối tượng, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ án cho Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.