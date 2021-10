An Giang: Tạm giữ 2 đối tượng tổ chức đưa 16 người xuất cảnh trái phép

Sáng 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thanh Long (SN 1991), trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".