Bắt nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Vào khoảng 20h ngày 2/3, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ấp 8, xã Lộc Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Công an xã Lộc Hòa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đang tổ chức đưa một số người quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tổ công tác đã bắt quả tang Lê Quang Thanh, ngụ tại 463A, ấp 3, phường An Hoà, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe ô tô BKS 60A-534.52 chở 3 người trên xe gồm Zhang Xuan, sinh năm 1995; Zhang Zhou, sinh năm 2002 và He Deng Xiang, sinh năm 1997; tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc.



Các đối tượng khai nhận, đang tìm đường đến điểm hẹn để được một số đối tượng khác bố trí cho xuất cảnh trái phép sang Campuchia bằng đường mòn, lối mở.

Nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc đang trên đường đến điểm hẹn để được đưa trái phép qua Campuchia.

Từ lời khai ban đầu này, Công an xã Lộc Hòa lập tức bố trí một tổ công tác tiếp tục truy xét và đến khoảng 3h sáng 3/3 thì phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Võ Long Mỹ, sinh năm 1991; Nguyễn Thị Ngọc Tú, sinh năm 1993, cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Vũ Văn Thắng, ngụ ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Nhóm này thừa nhận đang chờ đón các đối tượng người Trung Quốc nói trên để tìm cách đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định.