An Giang: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 18kg cần sa qua biên giới

Thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn: Khoảng 19h ngày 16/6, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (TP.Châu Đốc) phối hợp với Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) tiến hành tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh giữa phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc và xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.



Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện hơn 18kg cần sa qua biên giới. Ảnh: Hà Trọng

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn qua thiết bị trinh sát ảnh nhiệt phát hiện 2 đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ bên kia biên giới về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi 2 đối tượng đến đường Tuy Biên, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, cách cầu Ranh Làng khoảng 150m, Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu 2 đối tượng dừng lại để kiểm tra. Lập tức 2 đối tượng không chấp hành mà bỏ lại một bao tải và bỏ chạy về hướng bờ sông Hậu cách đó khoảng 100m, lợi dụng đêm tối, cây cối rậm rạp và trốn thoát.

Hai đối tượng vận chuyển hơn 18kg cần sa đã lợi dụng đêm tối chạy thoát. Ảnh: Hà Trọng

Tổ công tác truy đuổi, lùng sục khu vực xung quanh nhưng không phát hiện được 2 đối tượng.

Qua kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 bao tải màu xanh mà 2 đối tượng bỏ lại bên trong có chứa cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc nghi là cần sa.

Tổ công đã thu giữ và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn để điều tra, xử lý theo quy định.

Trưa 19/6, qua giám định tại Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang, toàn bộ cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc trong bao tải là ma túy, loại cần sa, tổng trọng lượng 18,13kg.

Hiện Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh An Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án để bàn giao cho Công an TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang điều tra, xử lý.