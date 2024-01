Tạm giam 8 đối tượng trong vụ chém chết thiếu niên trong đêm ở An Giang

Chiều 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 8 đối tượng cùng về hành vi "Giết người", liên quan đến vụ nhóm thanh thiếu niên chém chết thiếu nên trong đêm tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, gây phẫn nộ trong dư luận.



Trần Thành Trung khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm (Tâm De, SN 1993); Trần Thành Trung (Trung Muối, SN 2001, cùng trú phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên); Nguyễn Lê Phương Tây (Ba Tây, SN 2004, trú phường Bình Đức, TP.Long Xuyên); Nguyễn Hoàng Nhựt (SN 2005, trú phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên); Đỗ Thanh Nhàn (SN 2003, trú phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên;) Dương Thái Khang (SN 2006, trú phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên); Trần Văn Nguyên (SN 2009, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) và Bạch Nhựt Huy (SN 2008, trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Từ trên xuống, các đối tượng: Nguyễn Hoàng Nhựt, Bạch Nhựt Huy, Trần Văn Nguyên, Nguyễn Lê Phương Tây. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 1h ngày 6/1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của lãnh đạo Công an TP.Long Xuyên về việc có một nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi chém 1 thanh niên chết trên vỉa hè khu vực chợ Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên. Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Từ trên xuống các đối tượng: Huỳnh Nguyễn Thanh Tâm, Dương Thái Khang, Đỗ Thanh Nhàn. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, Công an TP.Long Xuyên và Công an huyện Thoại Sơn nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh truy tìm các đối tượng gây án.

Nạn nhân được xác định là N.M.H.S (SN 2007, trú tại phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên)



Lực lượng Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 11h cùng ngày, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định nhóm thanh thiếu niên trên gồm: Tâm, Trung, Tây, Nhựt, Nhàn, Khang, Nguyên, Huy và T.M.T (SN 2005, trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn), đồng thời bắt giữ Nguyên và Huy ngay trong ngày.



Đến ngày 8/1, Tâm, Trung, Nhàn và Khang cũng bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Thoại Sơn và phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên. Qua công tác tuyên truyền, vận động, Tây và Nhựt đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hiện, lực lượng Công an đang tập trung lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật.