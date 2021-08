An Giang: Thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 và trao 3.000 phần quà cho người dân

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bất cứ lúc nào nếu không có những biện pháp kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, giao Giám đốc Công an tỉnh ra Quyết định thành lập lực lượng truy vết dịch Covid-19 của tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Quyết định thành lập các lực lượng truy vết. Ảnh: Công an An Giang

Lực lượng truy vết có tổng quân số 14.738 người, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, phối hợp các lực lượng y tế, quân sự, dân quân, các ban, ngành, đoàn thể…

Theo đó, cấp tỉnh thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh với 353 người; cấp huyện thành lập 11 Đại đội, với 759 người; cấp xã 156 thành lập Trung đội với 4.836 người và các khóm, ấp 879 thành lập Tiểu đội với 8.790 người.

Nhiệm vụ lực lượng này là truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, tăng cường truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Công an tỉnh An Giang chúc mừng và tiễn các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an An Giang

Ngoài ra, với chương trình hỗ trợ người dân khó khăn vì dịch Covid-19, dịp này Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quân tặng 3.000 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000đ, gồm: 10kg gạo, rau, củ, quả và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đây là đợt trao tặng quà thứ 3 cho người dân khó khăn trong tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Công an tỉnh An Giang. Tổng kinh phí 3 đợt khoảng 2,5 tỷ đồng, do các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng hành, hỗ trợ.

Đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao hoa cảm ơn đại diện các công ty, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã đồng hành cùng Công an tỉnh trong suốt chương trình hỗ trợ người dân do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Để hỗ trợ kịp thời những phần quà cho người dân khó khăn trong lúc tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh vừa làm công tác phòng, chống dịch vừa phối hợp Công an các địa phương thu mua lương thực, và đến từng khu vực trao cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch và công tác chăm lo đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tin tưởng rằng tỉnh An Giang sẽ thực hiện tốt các giải pháp, trong đó có việc truy vết, khống chế, dập dịch thành công, sớm trả lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Công an An Giang

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, lực lượng truy vết được thành lập là lực lượng nòng cốt cùng toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ truy vết, khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Lực lượng Công an với nhiệm vụ đảm bảo ANQG, trật tự an toàn xã hội thì nay có thêm nhiệm vụ mới là chống dịch Covid-19, với phương châm "Chống dịch như chống giặc".

"Sắp tới, chúng ta tiếp tục vận dụng linh hoạt sáng tạo, thực hiện nhiều biện pháp, mọi phương án để chuyển "Vùng đỏ" thành "Vùng xanh" để đảm bảo lao động, sản xuất, kinh doanh, sớm trả lại trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện tốt các giải pháp, trong đó có việc truy vết, khống chế, dập dịch thành công; lãnh đạo tỉnh kỳ vọng vào các đồng chí và trong thực hiện nhiệm vụ, mong rằng các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, đảm bảo không bị lây nhiễm, chống dịch an toàn, đảm bảo cho mình, người dân và toàn xã hội"- Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, nhấn mạnh.

Sau buổi lễ, lực lượng Công an An Giang ra quân trao 3.000 phần quà cho người dân khó khăn trong tỉnh. Ảnh: Công an An Giang

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh đã hạ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an giao cho lực lượng Công an tỉnh An Giang, trong đó tiếp tục đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, phòng, chống, truy vết, khoanh vùng, dập dịch Covid-19 thành công.



Đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, sát cánh cùng nhân dân để vượt qua khó khăn trong đợt dịch này, sớm trả lại trạng thái bình thường mới, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.