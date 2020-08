An ninh được thắt chặt ở phiên xử Đường Nhuệ

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại trụ sở Toà án nhân dân TP.Thái Bình vào sáng cùng ngày, có rất đông lực lượng chức năng xuất hiện để bảo vệ an ninh phiên toà.



Cả trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động cùng, cứu thương, cứu hoả túc trực tại khu vực toà án.

Do phiên toà diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh này tại phiên toà được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt trước khu vực Toà án nhân dân TP.Thái Bình để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm Đường Nhuệ.

Những người liên quan khi đến phiên toà sẽ phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Có rất nhiều cơ quan báo chí đến theo dõi, đưa tin phiên sơ thẩm này.

8h, ghi nhận của PV, xe thùng chở bị cáo đã xuất hiện trước phòng xử án. Phía bên ngoài khu vực toà, rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Về diễn biến vụ việc, ngày 18/11/2014, nhà chức trách xác định, giữa bà Lý và bà Nguyễn Thị Thanh G (SN 1980, TP.Vinh, Nghệ An) có một mối quan hệ công việc.

An ninh phiên toà xử Đường Nhuệ được thắt chặt, lực lượng chức năng bảo vệ nghiêm ngặt trong khuôn viên toà án.

Khi không liên hệ được với bà Lý, người phụ nữ đã gọi cho Đường Nhuệ nhờ tìm giúp bà Lý ở TP.Thái Bình để bà này về gặp, giải quyết vấn đề liên quan.

Khoảng 21h tối ngày 17/11/2014, Đường Nhuệ gọi điện báo cho bà G biết, rằng bà Lý đang ở nhà tại TP.Thái Bình. Bà G đã đi cùng 1 người đàn ông về Thái Bình ngay trong đêm.

Sáng ngày xảy ra vụ việc Đường Nhuệ đánh người ở trụ sở Công an phường, do không biết đường nên bà G đã gọi anh B bảo đến gặp mình.

Những người có liên quan khi đến toà sẽ phải đo thân nhiệt, khai báo y tế để phòng, chống Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch này.

Khoảng 7h, anh B đến nhà bà Lý, gặp bà G đang đứng ngoài cửa gọi, chủ nhà mở cửa nhưng không cho bà G vào nhà.

Bà G và bà Lý sau đó thống nhất lên Công an phường để giải quyết việc bà G nhờ bà Lý xin việc cho cháu.

Lúc này có bà G, anh B, bà Lý, anh Duy cùng lên trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Các phóng viên khi đến theo dõi xét xử phải đăng ký trước khi được thực hiện những thủ tục tác nghiệp tiếp theo.

Khoảng 7h10 phút, Đường Nhuệ đi xe ô tô đến nhà bà Lý thì được biết bà Lý đang ở Công an phường, Đường đi lên.

Tại phòng tiếp dân, Đường Nhuệ hỏi bà Lý: "Bà bảo ai ăn cắp xe của bà", bà Lý nói: "Tao có bằng chứng camera là thằng Nam em mày lấy".

Đường Nhuệ nói nếu bà Lý có bằng chứng thì cứ báo công an, nếu không đúng thì tát vỡ mồm.

Lúc này bà Lý nói "mày tát đi", Đường Nhuệ đi phía sau lưng anh Duy đến chỗ bà Lý ngồi, dùng tay phải quàng vào cổ bà Lý.

Có rất nhiều cơ quan báo chí, truyền thông trung ương, địa phương tới đưa tin phiên sơ thẩm xét xử Đường Nhuệ.

Thấy vậy anh Duy đứng dậy can ngăn, dùng tay đẩy Đường Nhuệ ra.

Đường Nhuệ lúc đó xoay người đối diện với anh Duy, dùng tay trái đánh theo hướng từ dưới lên, trúng vào vùng mặt bên phải của anh Duy.

Thấy Đường Nhuệ đánh anh Duy, bà G chạy đến can, Đường Nhuệ đi về.

Lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát hỗ trợ tư pháp xuất hiện trước phòng xử án.

Thời điểm này, Công an phường Trần Lãm vừa kết thúc họp giao ban, sau khi biết được chuyện đánh nhau, chỉ huy Công an phường đã làm việc với bà Lý, bà G và báo cáo lãnh đạo Công an TP.Thái Bình.

Bà Lý và anh Duy yêu cầu được đưa đi giám định thương tích, sau đó họ được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Thái Bình.

Kết quả khám xác định bà Lý không bị thương tích gì, anh Duy bị gãy lồi cầu xương hàm dưới phải, phải điều trị tại bệnh viện. Sau này xác định anh Duy tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%.

Công an TP.Thái Bình sau đó đã khởi tố vụ án hình sự ngày 5/1/2015 về tội "Cố ý gây thương tích".

Quá trình điều tra, Đường Nhuệ không thừa nhận đánh anh Duy, chưa đủ chứng cứ xác định Đường gây thương tích cho anh Duy, Công an TP.Thái Bình đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Đến tận 6 năm sau kể từ ngày xảy ra vụ đánh người ở trụ sở Công an phường, sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ có căn cứ xác định Đường đã đánh anh Duy, Công an TP.Thái Bình đã phục hồi điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với Đường.