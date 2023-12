Anh cảnh báo Mỹ sẽ tặng món quà Giáng sinh lớn cho ông Putin nếu làm điều này với Ukraine

Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố rằng, Tổng thống Nga Putin sẽ mỉm cười mãn nguyện một khi Mỹ quyết định ngừng viện trợ cho Ukraine. Ảnh IT

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm 7/12 đã cảnh báo rắn về việc Mỹ đang chia rẽ về việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine khi ông thăm Washington.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen - hội nghị chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia hàng đầu tại Washington, Mỹ, ông Cameron thừa nhận rằng, các chính trị gia ở cả hai bờ Đại Tây Dương đang đặt ra câu hỏi tại sao họ vẫn cần tập trung vào “những thách thức an ninh ở nước ngoài” trong bối cảnh bất ổn ở trong nước.

Theo cựu Thủ tướng Anh, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã đánh dấu “một ví dụ tồi tệ nhất về việc một quốc gia phá hoại chủ quyền của một quốc gia khác mà chúng ta từng thấy kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai".

Phát biểu sau khi các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ tiếp tục chặn nguồn tài trợ mới cho Ukraine, ông kêu gọi người Mỹ nhận ra rằng "an ninh châu Âu cũng là an ninh của Mỹ” - và Washington đang có nguy cơ trao một món quà cho Nga và Trung Quốc.

“Chúng ta nên chuyển số tiền này cho người Ukraine, chúng ta nên ủng hộ họ và đảm bảo rằng ông Putin sẽ thua cuộc - bởi vì nếu số tiền đó không được bỏ phiếu thông qua, chỉ có hai người sẽ mỉm cười: Một trong số họ là Tổng thống Vladimir Putin ở Nga”, ông Cameron nói.

“Người còn lại là Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Không biết các ngài thế nào, nhưng tôi không muốn tặng quà Giáng sinh cho một trong hai người đó", Ngoại trưởng Anh nhấn mạnh thêm.

Ông Cameron vừa được bổ nhiệm bất ngờ vào chính phủ Anh vào tháng trước khi Thủ tương đương nhiệm Rishi Sunak cố gắng chấn chỉnh một chính phủ đang gặp khó khăn trong các cuộc bầu cử.

Ông Cameron chỉ là nhân vật cấp cao mới nhất của Anh được phái đến Washington để kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, bên cạnh 2 cựu Thủ tướng Liz Truss và Boris Johnson - những người cũng vừa thực hiện các chuyến đi trong những tháng gần đây nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa Mỹ dành cho Kiev.