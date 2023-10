Anh Đào dành mấy tháng tập viết chữ Nôm để vào vai bà Đoàn Thị Điểm

Hồng Hà nữ sĩ do nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát chấp bút và sản xuất, NSƯT Nguyễn Đức Việt đạo diễn ra mắt tối 14/10. Đông đảo nghệ sĩ điện ảnh, văn giới và báo giới chứng kiến một bộ phim lịch sử được đầu tư chỉn chu. Phim điện ảnh xoay quanh cuộc đời thăng trầm của nhà thơ Đoàn Thị Điểm trong bối cảnh lịch sử thời Lê trung hưng, vua - chúa tranh giành quyền lực.

Nữ diễn viên Anh Đào (Lối về miền hoa) được chọn mặt gửi vàng thể hiện nữ sĩ đẹp nức tiếng, tài hoa nhưng cuộc đời truân chuyên.

Vai nữ chính đến quá bất ngờ

Trong phim có nhiều cảnh quay Đoàn Thị Điểm viết chữ Nôm. Chị có bị làm khó không?

- Diễn viên phải học cách cầm bút, đưa từng nét. Tôi phải tập từ những điều nhỏ nhất để có thể khắc họa chân thực nhất hình ảnh của bà. Từ khi nhận lời tới khi bấm máy cách nhau mấy tháng, tôi mua giấy bút miệt mài tập viết bất cứ khi nào rảnh. Ở nhà tự tin thuần thục rồi nhưng đứng trước máy quay nhiều lúc lại… quên sạch. Chúng tôi tự hào rằng 100% cảnh quay viết chữ Hán Nôm đều do diễn viên thể hiện.

Tuy nhiên tôi cũng biết mình mới chỉ viết đúng những nét chữ Hán Nôm cơ bản thôi, còn những nét chữ bay bướm, xuất thần như của người xưa vẫn chưa thể làm được.

Tôi tải một ứng dụng từ điển Hán Nôm về tìm hiểu, khi ấy nhận thấy sự đa nghĩa, nhiều tầng nghĩa. Tôi tự hào khi được đóng vai bà Đoàn Thị Điểm. Xem phim tôi càng cảm thấy yêu vai diễn này vô cùng, nhìn lại tự thấy mình làm chưa tốt. Sự ghi nhận của khán giả trong ngày ra mắt chính là sự động viên rất lớn với diễn viên trẻ như chúng tôi.

Trước vai diễn tôi chỉ biết đến tác phẩm của bà thông qua những bài giảng trong sách giáo khoa. Tôi vốn là dân chuyên toán (cười). Thế nhưng khi nhận vai, tất gì liên quan tới bà tôi đều đọc hết.

Diễn viên Anh Đào nhận vai Đoàn Thị Điểm qua lời giới thiệu của NSND Trung Anh. Ảnh: Nguyên Khánh.

Học sinh chuyên toán học thuộc thơ có mất nhiều thời gian không?

- (Cười). Học sinh chuyên toán nhớ rất nhanh, vì thơ của bà rất dễ nhớ, rất logic về tâm lý con người. Lúc đầu đọc thấy khó hiểu nhưng chúng tôi học phân tích kịch bản với đạo diễn từng câu chữ, học từng tầng sâu ý nghĩa ở trong mỗi câu thơ. Khi đặt đúng đối tượng, cảm xúc vào mỗi vần thơ tôi cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng.

Sau vai diễn "Lối về miền hoa" được đón nhận trên màn ảnh nhỏ, Đoàn Thị Điểm là vai nữ chính điện ảnh đầu tiên của Anh Đào. Chị vượt qua những áp lực thế nào?

- Áp lực từ vai diễn rất nhiều, bởi đảm nhận nữ chính đồng nghĩa với thành công hoặc thất bại của bộ phim. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên, tôi phải ý thức và trách nhiệm từ lời ăn tiếng nói, giữ hình ảnh đẹp nhất.

Thời gian quay khá gấp chỉ khoảng một tháng, tạo hình nhân vật từ khi bà còn trẻ đến khi lớn tuổi và qua đời cho nên tôi luôn giữ thể trạng mình ổn định nhất, để không làm khó đội ngũ hóa trang. Đoàn phim tạo điều kiện diễn viên thoải mái nhất, nhưng tôi luôn tự đặt áp lực cho mình, lo sợ mọi người nhận xét tôi diễn không ra chất bà Đoàn Thị Điểm.

Tôi luôn biết ơn NSND Trung Anh - người kết nối tôi với vai diễn này. Vì tôi đến với vai diễn này rất nhanh, chỉ qua một lời giới thiệu của chú Trung Anh với đạo diễn. Chú Trung Anh chỉ nói: Con có cảm hứng, con có muốn làm phim điện ảnh không. Chú thấy con rất hợp với vai diễn này, con thử đi.

Tôi rất hồn nhiên gật đầu và đi thử vai. Thế là vai diễn này đến với tôi. Tất cả diễn ra trong cuộc sống này đều là cái duyên. Tôi nghĩ bà đã chọn tôi, mọi người đã chọn tôi.

NSND Trung Anh và NSND Lê Khanh trong vai vợ chồng quan Thượng Thư - cha mẹ nuôi của Đoàn Thị Điểm.

NSND Trung Anh còn hỗ trợ chị điều gì trong suốt quá trình quay "Hồng Hà nữ sĩ"?

- Tôi luôn nói với mọi người rằng có cảm giác đi làm phim giống như một cô công chúa, không phải lo gì cả. Bố Trung Anh, mẹ Lê Khanh, cô Ngát (nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát - PV), chú Việt (đạo diễn Nguyễn Đức Việt - PV), anh chị em không liên quan trực tiếp đến diễn xuất cũng góp ý, động viên, ở bên cạnh. Tôi luôn lấy sự góp ý, đánh giá và chia sẻ của mọi người làm động lực trong quá trình làm phim.

Diễn viên tự thực hiện những cảnh viết chữ Nôm nhờ nhiều tháng tập viết.

Tiếc nuối khi để người khác lồng tiếng

Bên cạnh sự gian nan khi tập viết chữ Nôm, chị đã vượt qua những thử thách khác như thế nào?

- Với tôi khó nhất vẫn là tư tưởng. Đó là điều không thể nhìn thấy. Tư tưởng của thế hệ đi trước là rào cản lớn nhất với thế hệ trẻ, bởi hai thế hệ sống cách quá xa nhau. Chúng tôi là những lớp măng non, cố gắng lột tả một cách chân thực nhất, chạm đến cảm xúc của con người.

Tôi nghĩ rằng dù có là danh nhân đi chăng nữa ai cũng có hỉ nộ ái ố, có tình người trong đó. Có những cảnh quay liên quan đến bà Đoàn Thị Điểm, những cảnh quay quan trọng tôi thường tự nhủ với bản thân. Tôi nghĩ khi mình có niềm tin, mọi thứ sẽ hỗ trợ mình rất nhiều.

Phim tái hiện tình cảm chớm nở giữa Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn.

Để vào vai Đoàn Thị Điểm, Anh Đào phải sửa điều gì nhiều nhất?

- Phim này không phải do tôi lồng tiếng. Đấy là điều khiến tôi mất tự tin với thầy Phan Trọng Thành, cô Kim Oanh và thầy Hán Quang Tú - những người thầy trực tiếp giảng dạy trong trường. Vì chuyên môn của tôi là kịch nói, điều quan trọng nhất là tiếng nói. Tôi không biết vì lý do gì mà tiếng nói lại không phải do chính bản thân tôi thực hiện. Tôi sẽ là người đi tìm câu trả lời cho chính mình, hy vọng rằng khuyết điểm của tôi không ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim.

Tôi hy vọng mọi người xem và hãy đón nhận một cách khách quan nhất, yêu thương nhất để những người làm phim, lớp trẻ chúng tôi cảm nhận được sự cống hiến được ghi nhận một chút.

Cảm ơn và chúc mừng bạn!

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát chia sẻ về quãng thời gian bốn năm từ khi thai nghén kịch bản cho tới ngày ra mắt, những thách thức để thực hiện bộ phim lịch sử về nhân vật có thật sống cách nay khoảng 300 năm. Ê-kíp vượt qua tất cả trở ngại về bối cảnh, trang phục để làm bật lên chân dung nữ sĩ Đoàn Thị Điểm tài hoa đặt trong bối cảnh rối ren của triều chính.

Phần lớn nghệ sĩ được chọn đều hợp vai, tạo ra dàn diễn viên chất lượng với diễn xuất khá đồng đều như vợ chồng quan Thượng thư Lê Anh Tuấn (NSND Trung Anh - NSND Lê Khanh), tiến sĩ Nguyễn Kiều (Vĩnh Xương) - người chồng của bà Đoàn Thị Điểm sau này.

Phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng tham dự LHP Việt Nam tại Đà Lạt vào tháng 11, công chiếu rộng rãi cuối năm nay.