Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, Thái Bình) về tội "Giết người". Mạnh được xác định là người dùng dao cứa cổ 2 con mình gây chấn động dư luận Thái Bình hồi đầu năm 2022.

Nhà chức trách xác định, vì bức xúc nhiều vấn đề, Mạnh muốn tự tử và giết hai con của mình. Ảnh chụp màn hình hiện trường Mạnh gây án năm 2022/NH

Cơ quan truy tố cáo buộc, Nguyễn Văn Mạnh cùng vợ và hai con là Nguyễn Minh K (SN 2017), Nguyễn Quỳnh A (SN 2018), thuê nhà tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ để sinh sống và mở tiệm bánh mỳ.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/1/2022, tại nơi thuê trọ, do bức xúc vì nghĩ vợ coi thường mình và do áp lực cuộc sống, vay mượn tiền của nhiều người để làm nhà và đầu tư cho công việc làm bánh mỳ nhưng việc kinh doanh không thuận lợi, nên bị cáo Mạnh nảy sinh ý định tự tử và giết chết hai con vì nghĩ nếu bị cáo chết, các con của bị cáo sẽ khổ do không có ai nuôi dạy.

Bị cáo đã dùng con dao thái bằng kim loại của gia đình cứa 1 nhát vào vùng trước cổ bên phải của cháu Nguyễn Minh K, sau đó tiếp tục dùng dao cứa 2 nhát vào vùng cổ cháu Nguyễn Quỳnh A.

Người cha dùng dao cứa cổ 2 con ở Thái Bình bị tòa án tuyên phạt 8 năm tù về tội "Giết người". Ảnh: VKSNDTB

Ngay lúc đó, mọi người can ngăn, đưa cháu Quỳnh A và cháu K đến sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Thái Bình cấp cứu, điều trị.

Kết quả giám định cháu Nguyễn Quỳnh A bị thương tích vùng cổ với tỷ lệ 04%, cháu Nguyễn Minh K bị thương tích vùng cổ với tỷ lệ 02%. Cháu K và cháu Quỳnh A không bị nguy hiểm đến tính mạng do được mọi người can ngăn, đưa các cháu đi cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Văn Mạnh, sau khi gây thương tích cho cháu K và cháu Quỳnh A đã dùng dao tự cứa vào vùng cổ phía trước bên trái của mình, được mọi người khống chế, thu dao và đưa đến Bệnh viện Quỳnh Phụ băng bó vết thương.

Kết luận giám định xác định khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Văn Mạnh bị mắc bệnh trầm cảm vừa, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố đã chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận và trình chiếu công khai các tài liệu, chứng cứ được số hóa để làm rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và xét bị cáo khi thực hiện hành vi phạm tội bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ và thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ hối hận, ăn năn hối cải… Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mạnh 8 năm tù về tội "Giết người".