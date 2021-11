Nguyễn Hồ Bảo An (sinh năm 2007, ngụ quận Gò Vấp) cho biết, em rất mong chờ được tiêm vaccine Covid-19. Trước đó, thời điểm dịch bệnh tại TP.HCM căng thẳng, vaccine Covid-19 chỉ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên khiến An lo lắng vì khả năng bị nhiễm bệnh rất cao. “Ngoài việc được bảo vệ khỏi dịch bệnh thì sau khi được tiêm vaccine, chúng em có cơ hội đến trường học trực tiếp sớm hơn. Suốt thời gian qua, em chỉ mong được đi học ở trường, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè… Hy vọng rằng, khi thành phố phủ vaccine cho học sinh thì các trường sẽ được mở cửa” – An cho biết.