ẢNH: Sống chới với giữa biển nước ở Thừa Thiên - Huế

Chiều 11/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết do mưa lũ.

Cụ thể, ngoài nạn nhân Dương Phước Hải (SN 1989, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) tử vong do lật thuyền (tin đã đưa), ở tỉnh vừa có thêm 2 người tử vong. Đó là trường hợp anh Phạm Văn Long (25 tuổi, trú tại thôn Khuôn Phò Nam, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) tử vong do bị chìm đò ngày 10/10 và anh Đinh Như Hùng (SN 1999, trú Đồng Di, Phú Hồ, Phú Vang) tử vong do bị trượt chân đuối nước vào chiều 10/10.

Nhà dân bị lũ nhấn chìm ở xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế).

Mưa lũ cũng đã khiến một người ở tỉnh mất tích là Võ Văn Nhật Huy (SN 2014, trú tổ dân phố 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà) và 7 người bị thương (đều trú tại huyện Phong Điền).

Toàn tỉnh có 266ha hoa màu,105ha sắn, 73.400 chậu hoa cúc của người dân ở tỉnh bị thiệt hại. Trong đó, huyện Phú Vang có diện tích rau màu bị ngập 47ha, tại huyện Quảng Điền là 134ha; tại huyện Phong Điền là 85ha hoa màu, 105ha sắn; thị xã Hương Thủy có 73.400 chậu hoa cúc bị ngập.

Chăn nuôi và thủy sản ở tỉnh cũng thiệt hại nặng nề, trong đó tại huyện A Lưới vừa có 6 con trâu và 6 con dê bị chết do mưa lũ, huyện Nam Đông có 2 con trâu bị chết.

Cuộc sống người dân khốn đốn vì lũ lớn.

Toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 53.385 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5-1,8m, một số nơi ngập sâu hơn; 8 nhà dân bị sập, tốc mái, hư hỏng. Tại TP.Huế có hơn 50% nhà dân bị ngập, trong đó có nhiều nơi ngập sâu hơn 1m, như các phường Thủy Biều, Xuân Phú, Hương Long, Phú Cát...

Do ảnh hưởng của triều cường, bờ biển ở tỉnh tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn 10km, tập trung ở các đoạn qua xã Giang Hải với 3,5km, xã Phú Thuận hơn 2,5km, xã Phú Diên dài hơn 2km, xã Phú Hải 1,5km, tại xã Hải Dương là 1km.

Đến 14h ngày 11/10, mực nước trên sông Hương trên báo động III 0,34m, trên sông Bồ trên báo động III 0,26m.

Nhà dân ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bị ngập sâu.

Tại TP.Huế, hơn 50% tuyến đường tại 27 phường đã bị ngập sâu. Hầu hết các tuyến đường ở các huyện, thị xã trên địa bàn cũng đã bị ngập, ách tắc giao thông, ngành giao thông phải rào chắn hạn chế đi lại. Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh bị ngập nặng nhiều đoạn. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở nặng.

Các hồ chứa thủy điện ở tỉnh gần như nước về bao nhiêu xả bấy nhiêu, có hồ lưu lượng nước xả đi nhiều hơn lưu lượng nước đến. Lúc 14h ngày 11/10, mực nước tại hồ thủy điện Hương Điền +57,14m (mực nước dâng bình thường 58m), lưu lượng nước đến hồ là 1.708m3/s, lưu lượng nước đi là 1.930m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền mực nước +81,81m (mực nước dâng bình thường 85m), lưu lượng nước đến hồ là 1.809m3/s, lưu lượng nước đi 1.809m3/s. Hồ Tả Trạch có mực nước +41,85m (mực nước dâng bình thường 45m), lưu lượng nước đến là 1.802m3/s, lưu lượng nước đi là 1.707m3/s.

Hình ảnh sống chới với giữa biển nước ở Thừa Thiên - Huế do PV Dân Việt ghi lại:

Cuộc sống nơi vùng lũ ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.

Nhà dân ở huyện Quảng Điền bị lũ nhấn chìm.

Nước lũ bao vây tứ phía.

Hình ảnh quen thuộc ở huyện Quảng Điền những ngày ngập lũ.

Nhà văn hóa thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú bị ngập nặng.

Những chiếc xe máy bị ngâm giữa nước lũ.

Một ngôi nhà bị nước lũ ngập đến nửa nhà.

Nước lũ nhấn chìm nhiều tài sản trong nhà.

Công an TP.Huế giúp dân chạy lũ.