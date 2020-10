TT-Huế: Thủy điện tăng lưu lượng xả lũ gấp nhiều lần, nhiều vùng ngập sâu

Lúc 15h30 ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành lệnh yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Hương Điền điều tiết nước hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.800m3-3.000m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo lưu lượng thực tế đến hồ. Thời gian tăng lưu lượng vận hành lúc 16h ngày 9/10, tăng lên 2.000m3/s, 17h là 2.500m3/s, 18h là 3.000m3/s và duy trì lưu lượng nêu trên cho đến khi có lệnh mới.

Nhiều vùng dân cư ở huyện Quảng Điền ngập nặng do thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ gấp nhiều lần.

Trước đó, sáng 9/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cũng đã yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả nước về hạ du. Lúc này, thủy điện Hương Điền được lệnh bắt đầu tăng lưu lượng vận hành điều tiết nước về hạ du lên 1.400m3/s vào lúc 6h ngày 9/10 và đến 9h cùng ngày, lưu lượng đạt 1.800m3/s.

Lực lượng Công an TP.Huế giúp dân chạy lũ.

Vào ngày 7/10, thủy điện Hương Điền được yêu cầu điều tiết qua tràn xả lũ với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 100 - 200m/s và phát tối đa qua tuabin 200m3/s. Đến 4h ngày 8/10, hồ Hương Điền được lệnh điều tiết qua tràn và qua tuabin với lưu lượng tăng dần từ 500-600m3/s, thời gian điều tiết từ 8h ngày 8/10.

Mực nước hồ thủy điện Hương Điền lúc 10h ngày 9/10 là 56,8m (mực nước dâng bình thường là 58m), lưu lượng nước đến hồ là 1.477m3/s, lưu lượng nước đi là 1.774m3/s.

Lực lượng Công an TP.Huế di dời người dân khỏi khu vực ngập nặng.

Việc thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ gấp nhiều lần đã khiến mực nước trên sông Bồ lên nhanh. Mực nước trên sông Bồ lúc 14h ngày 9/10 dưới báo động III 0,16m. Nhiều vùng thuộc hạ du sông Bồ, nhất là khu vực huyện Quảng Điền, ngày càng ngập sâu. Nhiều tuyến đường và khu dân cư tại đây bị ngập sâu trên dưới 1m. Giao thông tại nhiều khu vực thuộc huyện này bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Tại huyện Phong Điền, nhiều hộ dân thuộc các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Thu, Phong Mỹ, thị trấn Phong Điền… bị ngập nặng. Hàng loạt tuyến đường tại huyện này bị chia cắt, nhất là đoạn quốc lộ 49B qua địa phận các xã Phong Hòa, Phong Bình có nhiều đoạn ngập sau hơn 1m; đường WB từ xã Phong An đến xã Phong Xuân có đoạn ngập 2m; tỉnh lộ 4 từ xã Phong Bình đi xã Phong Chương nhiều chỗ ngập sâu trên 1m...

Công an TP.Huế đu dây đưa người dân đến nơi an toàn.

Tại TP.Huế có trên 30 tuyến đường bị ngập, nhiều khu vực ngập 30 - 60cm, như các tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Chí Thanh, Nhật Lệ, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tôn, Ngô Đức Kế… Đặc biệt, khu vực xóm Gióng thuộc tổ 1, khu vực 1, phường An Tây có nơi ngập hơn 1m, nước chảy xiết.

Công an TP.Huế đã triển khai lực lượng di dời 32 hộ dân, 6 dãy trọ với hơn 130 người ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Hiện, đơn vị đang tiếp tục khảo sát di dời những hộ trong vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nhiều vùng ở TP.Huế ngập sâu.

Đối với các tuyến đường bị ngập lụt và đoạn qua Đập Đá, lực lượng công an tiến hành chốt chặn, tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Lực lượng Công an TP.Huế cũng phối hợp dọn dẹp các cây xanh bị ngã đổ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo lực lượng giúp dân ứng phó với mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai trên 100 sĩ quan về các vùng thấp trũng, ven cửa sông, cửa biển, vùng đầm phá chỉ đạo cơ sở phòng chống lũ lụt theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời, khuyến cáo, hướng dẫn người dân trong các hoạt động, nhất là việc đi lại khi có mưa lũ. Lực lượng quân đội cũng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chảy xiết khi mưa lũ…

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố số điện thoại đường dây nóng: 1900 1075. Mọi người dân cần hỗ trợ trong việc ứng phó với mưa lũ xin hãy gọi vào số điện thoại này.