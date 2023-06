Ảnh vệ tinh tiết lộ sốc về 'thủ phạm' vụ vỡ đập Kakhovka ở Ukraine Ảnh vệ tinh tiết lộ giả thuyết sốc về 'thủ phạm' vụ vỡ đập Kakhovka ở Ukraine

Các hãng truyền thông quốc tế như The Financial Times, The Washington Post, The Economist đều đồng loạt chỉ ra rằng các hình ảnh vệ tinh do Maxar thực hiện trong những tuần gần đây cho thấy thiệt hại mới xảy ra đối với các cửa cống của đập Nova Kakhovka và một đoạn đường chạy ngang qua đập.