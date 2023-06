Ukraine phải đập tan hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga lẫn của chính họ để giải phóng lãnh thổ

Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn xe tăng số 1 vận hành chiếc T-64 thời Liên Xô trong cuộc diễn tập thực hành ở vùng Zaporizhzhia ngày 24/5. (AnThe Washington Post)

Theo báo Mỹ Washington Post, giống như Nga, Ukraine đã đặt hàng nghìn quả mìn dọc chiến tuyến của mình. Và để tiến vào và giải phóng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, giờ đây, quân đội Ukraine cần phải vượt qua những tuyến đường này mà không "đánh động" quân Nga. Nếu Ukraine sử dụng máy móc hạng nặng hoặc không may kích hoạt các vụ nổ, điều đó sẽ gây chú ý và đánh động quân đội Nga.

Điều này có nghĩa là các đặc công Ukraine phải đi dọc chiến tuyến và lặng lẽ gỡ mìn. Họ đang làm việc đó bằng tay không. Vào ban đêm.

“Mọi người đều làm việc bằng tay không”, một chỉ huy 42 tuổi trong Lữ đoàn xe tăng 1 chỉ được The Washington Post xác định bằng biệt hiệu Klimat, vì lý do an ninh.

Klimat cho biết, loại công việc rà phá bom mìn này đã diễn ra trong nhiều tuần, nhưng ông từ chối mô tả các địa điểm chính xác hoặc phương pháp được sử dụng để vô hiệu hóa các quả mìn.

Vị chỉ huy Ukraine nói thêm rằng, khi một con đường được dọn sạch bom mìn, các biển báo sẽ được thiết lập. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Sau đó là cuộc chiến chống lại người Nga.

Không thể biết chính xác cuộc phản công sẽ bắt đầu từ đâu. Nhưng đồn đoán đã tập trung nhiều vào khu vực Zaporizhzhia vì đây là huyết mạch chiến lược cho chiến dịch quân sự của Nga. Nếu Ukraine tiến về phía nam xuyên qua Zaporizhzhia, họ có thể cắt đứt “cây cầu trên đất liền” nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Trong khi đó, với quyết tâm giữ Zaporizhzhia, các lực lượng Nga đã biến những cánh đồng nông nghiệp rộng lớn thành một pháo đài thực sự với mạng lưới chiến hào và các chướng ngại vật kiên cố để cản bất kỳ bước tiến nào của quân đội Nga.

Để giành lại lãnh thổ và đánh bại người Nga, người Ukraine sẽ phải chọc thủng những công sự này. Điều đó đòi hỏi sự huấn luyện và các thiết bị đặc biệt cũng như trinh sát cẩn thận để tìm ra điểm yếu của hệ thống phòng thủ của Nga. Đây được cho là một trong nhiều lý do khiến cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine vẫn chưa bắt đầu.

Ông Serhii Matveichuk, một đại tá trong Tổng cục Công binh Ukraine nói với The Washington Post rằng Nga đã tạo ra một “hệ thống hàng rào kỹ thuật khổng lồ”, gây ra “trở ngại nghiêm trọng cho việc di chuyển của quân đội Ukraine".

Mục tiêu của hệ thống công sự khổng lồ của Nga là làm chậm cuộc tấn công tiềm năng của Ukraine và dồn lực lượng Ukraine vào một khu vực hẹp. Điều này sẽ cho phép quân Nga tập hợp lại và pháo binh Nga sẽ tiêu diệt những kẻ xâm phạm.

"Sẽ rất khó để vượt qua các công sự, nếu người Nga chiến đấu hết mình", ông Mark Cancian, một sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu và là chuyên gia quốc phòng của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế cho biết.

Cho đến nay, các quan chức Ukraine vẫn từ chối thảo luận về các chi tiết cụ thể của bất kỳ kế hoạch nào nhằm vượt qua các công sự của Nga. Mặc dù các kỹ sư và đặc công Ukraine đã sẵn sàng làm công việc của họ để chọc thủng các loại hàng rào phòng thủ của Nga, thì một số nhà phân tích bày tỏ lo ngại rằng, phương Tây vốn chỉ tập trung cung cấp cho Ukraine tên lửa, xe bọc thép và đạn dược chứ không chú trọng cung cấp các thiết bị tối tân để giúp Ukraine vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.