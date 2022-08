Anh vợ dùng kéo đâm em rể tử vong

Sáng 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Út (còn gọi là Phụng, SN 1986, trú tại khóm Thạnh An, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Giết người".