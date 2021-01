Đại dịch Covid-19 đang diễn ra đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp điện thoại thông minh vào năm 2020, với sản lượng bán ra toàn cầu giảm hàng năm xuống còn 1,25 tỷ chiếc, TrendForce tuyên bố.

Apple và iPhone tung chiêu năm 2021, Huawei suy thoái

Bên cạnh đó, các nhà phân tích lạc quan về vận may của ngành vào năm 2021, với sự phục hồi của thị trường được dự đoán là do mọi người đã trở nên thích nghi với những biến đổi, rối loạn do đại dịch gây ra, và đã có những bước khắc phục nhất định.

iPhone và Apple vẫn sống khoẻ giữa đại dịch. Ảnh: @Appleinsider.

TrendForce cũng cho rằng, sẽ có một "làn sóng tương đối mạnh" về nhu cầu thay thế thiết bị di động và sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi, điều này sẽ giúp thúc đẩy số liệu sản xuất, kinh doanh smartphone năm 2021. Nhìn chung, toàn ngành dự báo sẽ có mức tăng sản lượng hàng năm 9% trong cả năm 2021, với số lượng bán ra toàn cầu có khả năng đạt 1,36 tỷ chiếc.





Tuy nhiên, trong khi Covid-19 sẽ là "biến số trung tâm" chính cho dự báo sản xuất, thì TrendForce cũng viết về "những bất ổn địa chính trị", cũng như "việc thiếu năng lực sản xuất sẵn có trong thị trường bán dẫn", chúng cũng có thể là những yếu tố tiềm ẩn trong việc thay đổi tình hình kinh doanh, sản xuất.

Nằm trong số những thương hiệu điện thoại thông minh toàn cầu hàng đầu tính theo số lượng sản xuất, Apple được hưởng lợi đáng kể. Các nhà phân tích tin rằng, Apple đã sản xuất 199 triệu chiếc iPhone vào năm 2020, trở thành nhà sản xuất lớn thứ hai sau Samsung, nhưng dự báo sẽ có 229 triệu chiếc được sản xuất vào năm 2021 thể hiện mức tăng trưởng cải thiện 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức trung bình của toàn ngành.

Ảnh: @Appleinsider.

Điều này phần nào phù hợp với một báo cáo từ Nikkei Asia cho thấy, Apple đang tăng khối lượng sản xuất trong nửa đầu năm 2021.

Thậm chí, nhiều nhà sản xuất được xếp hạng hàng đầu cũng sẽ được hưởng lợi từ những rắc rối quốc tế của Huawei, điều này sẽ gây hại đáng kể cho hoạt động sản xuất của công ty này. Từ vị trí thứ ba vào năm 2020 với 170 triệu chiếc được sản xuất, Huawei dự kiến sẽ chỉ sản xuất 45 triệu chiếc vào năm 2021, một sự suy thoái mà các đối thủ có thể sẽ tận dụng để làm lợi thế cho họ.

Với việc tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng 5G của các nhà mạng trên toàn thế giới, cũng như việc các thương hiệu đẩy mạnh sản xuất bộ chip xử lý 5G tầm trung, người ta cho rằng mức thâm nhập của mạng này đạt 19% cho năm 2020, và mức này có thể tăng lên 37% vào năm 2021.

Vị thế của iPhone trên thị trường 5G được dự đoán sẽ tăng vào năm 2021 từ 31% thị phần vào năm 2020 lên 35%, tiếp tục củng cố vị trí của nó là nhà cung cấp điện thoại thông minh 5G thống trị với các mẫu như iPhone 12 và iPhone 12 Pro.