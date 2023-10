Giữa tháng 9 năm nay, Warner Bros. đã tung ra đoạn giới thiệu cho bộ phim "Aquaman and the Lost Kingdom" với số tiền đầu tư lên tới 215 triệu USD. Tuy nhiên, điều bất ngờ là cùng thời điểm, các tài liệu từ phiên tòa xét xử vụ phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard bị rò rỉ, tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng tới bộ phim này.

Những ghi chú của bác sĩ trị liệu cho Amber Heard đã mô tả lại bầu không khí không mấy thân thiện tại phim trường giữa các ngôi sao của Aquaman. Đặc biệt là ngôi sao Jason Momoa được cho là say xỉn trên phim trường. Thậm chí, nam diễn viên còn cố tình mặc trang phục giống Johnny Deep để ép buộc Amber Heard từ bỏ vai diễn Mera trong phim.

"Aquaman 2" đối mặt nhiều thách thức

Bộ phim "Aquaman 2" lâm vào cảnh khủng hoảng truyền thông sau khi hàng loạt thông tin bất lợi bị tung ra từ phía nữ diễn viên Amber Heard. Ảnh: Variety.

Tuy nhiên, người đại diện của Jason Momoa từ chối bình luận về thông tin này và người phát ngôn của DC cũng đã bác bỏ những ghi chú kể trên từ bác sĩ của Amber Heard. "Jason Momoa luôn cư xử một cách chuyên nghiệp trên phim trường "Aquaman and the Lost Kingdom"", DC cho hay. Những nguồn tin khác cũng nêu quan điểm Momoa là một diễn viên chuyên nghiệp, không có dấu hiệu say xỉn khi quay phim.

Bên cạnh Jason Momoa, trong các ghi chú từ bác sĩ Dawn Hughes, Amber Heard đã mô tả đạo diễn James Wan như một kẻ luôn thù ghét và cô bị đối xử như một kẻ bị hạ đẳng trên phim trường. Tuy nhiên, nguồn tin từ DC Entertainment cũng bác bỏ điều này, khẳng định rằng James Wan luôn đối xử với dàn diễn viên trong đoàn làm phim bằng sự tôn trọng và tạo môi trường hợp tác tích cực trên phim trường.

Ngoài tranh cãi liên quan đến Jason Momoa và James Wan, sự góp mặt của Amber Heard trong bộ phim cũng liên tục phải đối diện với nhiều "lùm xùm". Sau khi Aquaman ra mắt vào năm 2018, cả hãng phim và đạo diễn James Wan đã quyết định loại bỏ Amber Heard khỏi phần tiếp theo, thậm chí trước khi cuộc xét xử phỉ báng với Johnny Depp vào năm 2019. Tuy nhiên, Elon Musk - bạn trai cũ của Amber Heard yêu cầu một trong những luật sư của anh gửi một bức thư tới Warner Bros., đe dọa "đốt nhà" nếu Amber Heard không được đưa trở lại, Warner Bros. đã quyết định tiếp tục hợp tác với Amber Heard.

Bộ phim "Aquaman and the Lost Kingdom" hiện đang trong quá trình hoàn thành sản xuất, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn James Wan và sản xuất bởi James Gunn và Peter Safran. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 20/12 sắp tới. Mặc dù có nhiều tranh cãi xung quanh bộ phim nhưng "Aquaman and the Lost Kingdom" vẫn được kỳ vọng sẽ thành công về mặt doanh thu, sau khi phần đầu tiên của Aquaman đã đạt doanh thu ấn tượng, trở thành bộ phim DC có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Tuy nhiên, với sự thay đổi trong nguồn lực và kế hoạch từ những người đứng đầu DC Entertainment thời gian gần đây, vũ trụ siêu anh hùng DC đang nằm trong giai đoạn biến đổi lớn. Những thay đổi này có thể đánh dấu sự chấm dứt của một kỷ nguyên, với sự ra đi của nhiều ngôi sao, như Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller và có thể cả Jason Momoa, mặc dù anh có thể quay trở lại trong một vai trò khác. Cùng với sự ra đi của các diễn viên, mô hình quản lý DC cũng đang thay đổi, khi Warner Bros. và DC Entertainment phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các hãng phim khác.

Jeff Bock - nhà phân tích phòng vé của Exhibitor Relations chia sẻ: "Aquaman and the Lost Kingdom" có thể thành công nếu phát hành vào thời điểm phù hợp. Đôi khi, một bộ phim phù hợp vào đúng thời điểm là tất cả những gì bạn cần".