Mới đây, quyết định không để lại tài sản cho con cái kế thừa của nam diễn viên Ashton Kutcher và vợ là nữ diễn viên Mila Kunis gây xôn xao trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh sự quan tâm đến những đứa trẻ lớn lên trong chủ nghĩa gia đình trị gia tăng vào tháng 12/2022, sau khi một nữ diễn viên trẻ chia sẻ, cô gặp khó khăn khi tham gia làng giải trí bởi không có cha mẹ là người trong nghề hậu thuẫn phía sau.

Nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng về chủ đề này như Jamie Lee Curtis và Kate Hudson, thì Kutcher và Kunis hầu như giữ sự im lặng cho tới gần đây.

Ashton Kutcher quyết không cho con cái thừa kế dù chỉ "1 xu"

Ashton Kutcher và vợ Mila Kunis. (Ảnh: IT).

Kutcher đã quyết định không thành lập quỹ ủy thác cho con cái. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với Dax Shepard trên podcast Armchair Expert vào năm 2018, Kutcher nói rằng, họ có kế hoạch quyên góp tổng giá trị tài sản ròng khoảng 275 triệu USD của mình cho tổ chức từ thiện thay vì để lại cho con cái. Cặp đôi kết hôn năm 2015, có hai con Wyatt Isabelle, 8 tuổi và Dimitri Portwood, 6 tuổi.

Kutcher giải thích rằng, anh và Kunis không muốn con cái của họ lớn lên được hưởng những quyền lợi và trở nên hư hỏng. Họ muốn chúng làm việc chăm chỉ. Anh cũng nói rằng, các con của mình đã được sống một cuộc sống tốt hơn rất nhiều người khác. Nam diễn viên và vợ sẽ làm tất cả những gì để ngăn chúng trở nên lệ thuộc vào tài sản của cha mẹ. Ngoại lệ duy nhất mà Kutcher đưa ra là họ sẽ hỗ trợ tài chính cho con cái nếu chúng muốn khởi nghiệp.

Dù chưa trực tiếp lên tiếng về kế hoạch của cả hai nhưng Kunis đã thể hiện rõ quan điểm không chiều chuộng con cái. Theo tạp chí Elle, cô đã tuyên bố vào năm 2017 rằng họ quyết tâm không nuôi dạy những đứa trẻ hư và "thải" ra xã hội những kẻ không được dạy dỗ cẩn thận.



Cặp đôi diễn viên nổi tiếng quyết không dành thừa kế cho con cái. (Ảnh: IT).

Trong khi một số người dùng mạng xã hội chỉ trích quyết định của cặp vợ chồng, thì những người khác ca ngợi họ vì đã dạy con cái giá trị của sự chăm chỉ và không dựa dẫm vào sự giàu có của cha mẹ. Chủ đề đã khơi dậy một cuộc trò chuyện về tác động của chế độ gia đình trị và tầm quan trọng của việc thấm nhuần những giá trị tốt đẹp ở trẻ em.

Ashton Kutcher và Mila Kunis đều là những diễn viên nổi tiếng được biết đến qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Kutcher được biết đến nhiều với vai diễn trong bộ phim truyền hình "That '70s Show" và kể từ đó đã xuất hiện trong các bộ phim như "Dude, Where's My Car?" và "Việc làm". Kunis cũng trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn trong bộ phim truyền hình "That '70s Show", trước khi tiếp tục tham gia các bộ phim như "Black Swan" và "Bad Moms". Cặp đôi kết hôn năm 2015 và có với nhau 2 mặt con.