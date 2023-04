Diễn viên Quang Sự tiết lộ tính cách thật của người đẹp Kiều Anh

Diễn viên Quang Sự (sinh ngày 1986, quê ở Thanh Hóa) từng du học theo diện học bổng của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc trong thời gian học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2004.

Anh từng được biết đến qua vai Nam trong phim điện ảnh Để mai tính của đạo diễn Charlie. Với các khán giả của VFC, Quang Sự từng tham gia các bộ phim tên tuổi như Đầm lầy bạc, Dưới bầu trời xa cách, Yêu hơn cả bầu trời…

Thời gian gần đây, anh đã tái xuất với những người yêu phim giờ vàng phát sóng trên VTV3 qua bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình cùng nhiều gương mặt gạo cội như NSND Lan Hương, NSND Bùi Bài Bình… Trong cuộc trò chuyện ngắn với PV Dân trí, nam diễn viên đã có những chia sẻ thẳng thắn về vai diễn của mình trong phim.

"Tôi cũng cảm thấy bức xúc với nhân vật Công"

Anh cả Công được nhiều khán giả nhận xét là một nhân vật khó tính, gia trưởng, không "mặn mà" với vợ. Ý kiến của anh như thế nào?

- Thật ra, qua mấy tập đầu, tôi nghĩ khán giả ít nhiều đã biết được ngoại hình, tích cách nhân vật Công rồi. Thật lòng, bản thân Quang Sự dưới góc nhìn một người bình thường cũng cảm thấy bức xúc với nhân vật này, đặc biệt là cách nói chuyện, hành xử vô tâm với vợ.

Bên cạnh đó, thông qua phản ứng của khán giả với nhân vật Công, tôi cũng thấy phần thể hiện của mình đang đúng với tích cách, màu sắc của nhân vật. Đó là điều tích cực ở góc độ chuyên môn về diễn xuất, việc hóa thân thành nhân vật trong kịch bản và trên phim.

Tôi hi vọng khán giả chỉ phải phát bực, ghét nhân vật Công chứ không ghét lây sang Quang Sự (cười). Có thể thấy, trên phim khán giả tin là có một nhân vật Công thật nên mới tương tác cảm xúc với nhân vật như vậy.

Đảm nhận một nhân vật bị ghét, anh có sợ bị "ném đá" không?

- Tôi không nghĩ khán giả sẽ "ném đá" diễn viên đâu. Tôi chỉ là một diễn viên đang làm công việc của mình mà thôi. Tôi đang hóa thân thành nhân vật trên phim. Bản thân Quang Sự tin khán giả bây giờ đã văn minh hơn, hoàn toàn phân biệt được đâu là phim, đâu là đời.

Thỉnh thoảng, tôi cũng đọc bình luận của khán giả và phần lớn khán giả cũng chỉ bức xúc với nhân vật Công, chứ không khó chịu với Quang Sự.

Chân dung diễn viên Quang Sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhân vật này có điểm gì khác so với những tuyến nhân vật trước anh từng thủ vai?

- Quang Sự từng là một chiến sỹ công an, bộ đội, bác sĩ, nhà giáo hay giang hồ… Nhân vật Công là một màu sắc khác nhiều so với những nhân vật tôi từng tham gia. Đặc biệt, Công có những yếu tố khác biệt hẳn so với nhân vật gần nhất là Nhật Khang trong phim Hoa hồng giấy, từ ngoại hình, nghề nghiệp, tính cách...

Với tôi, lý do lớn nhất mà bản thân muốn làm trong nghề diễn xuất là được biến hóa thành nhiều số phận con người khác nhau trong xã hội. Đây là yếu tố đặc thù của các diễn viên mà những ngành nghề khác không có được.

Bởi vậy, đến bây giờ và sau này, bản thân tôi luôn mong muốn đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau để được tìm hiểu, được trải nghiệm thêm một số phận mới. Tôi tìm thấy sự thú vị trong đó. Hơn nữa, tôi cũng không muốn lặp lại chính mình trên màn ảnh.

Trong bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình", dàn diễn viên trong phim đều khá quen mặt với khán giả VFC, anh có cảm thấy mình bị thiệt thòi không?

- Ngược lại, tôi được va chạm, được biết, được học hỏi thêm nhiều điều từ các đồng nghiệp của mình. Trong dàn diễn viên phim Gia đình mình vui bất thình lình, trước đây, Quang Sự từng hợp tác cùng NSND Lan Hương và Thanh Sơn. Dàn diễn viên trong phim đều là những người có thâm niên trong nghề, yêu nghề, hiểu nghề và thật sự chuyên nghiệp nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập.

Thế giới riêng của diễn viên Quang Sự

Đóng cặp cùng chị Kiều Anh, diễn viên nữ hơn tuổi, anh có thoải mái không?

- Khi biết tin mình sẽ đóng cùng chị Kiều Anh, thật sự, tôi thấy khá thú vị. Vì từ khi học cấp 3, tôi đã xem phim Phía trước là bầu trời có chị đóng. Chị Kiều Anh là diễn viên có thâm niên trong nghề. Từ một khán giả, hiện tại trở thành đồng nghiệp đóng cặp trong phim, thú vị mà phải không?

Với dự án này, đây là lần đầu tiên hai chị em gặp nhau ngoài đời, lần đầu tiên đóng chung phim. Nhưng chúng tôi đều là những người làm nghề nghiêm túc, chuyên nghiệp, cùng gặp nhau làm quen, trao đổi cụ thể về kịch bản, nhân vật… trước khi phim bấm máy.

Vì vậy, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, thoải mái khi làm việc cùng. Hi vọng sự hợp tác của hai chị em lần này sẽ được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Một phân cảnh tương tác trong phim giữa hai diễn viên Quang Sự và Kiều Anh (Ảnh chụp màn hình).

Đối với nhận xét của riêng cá nhân anh, chị Kiều Anh là người như thế nào?

- Dù trên phim, chúng tôi đóng cặp vợ chồng, rồi cư xử lạnh nhạt với nhau nhưng sau hậu trường hai chị em cũng hay nói chuyện, tương tác với nhau lắm.

Chị Kiều Anh không những là một diễn viên làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề, mà ngoài đời chị cũng là một người luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, một người phụ nữ năng động, giỏi giang.

Anh có từng rung động trước nhan sắc không tuổi của bạn diễn cặp không?

- Nhan sắc không tuổi của chị, có lẽ nhiều người phải công nhận rồi, không riêng gì cá nhân tôi. Thật lòng, bản thân Quang Sự là một người có thể rất dễ rung động với những sự việc, hoàn cảnh đáng thương ở ngoài xã hội. Nhưng nói rung động trước nhan sắc của một ai đó thì là điều chưa từng xảy ra. Với tôi, khái niệm rung động và thích khác nhau hoàn toàn.

Diễn viên Quang Sự là người khá kín tiếng về đời tư nên không ít khán giả tò mò về tính cách của anh ngoài đời?

- Mỗi người có một quan điểm, tư duy làm nghề khác nhau. Ngay từ những ngày đầu làm nghề, tôi vẫn luôn xác định diễn viên là nghề nghiệp chính của mình và cũng là đam mê lâu dài. Vì thế, mình phải làm việc một cách chăm chỉ, chuyên nghiệp với thái độ cầu tiến lâu dài, bền vững.

Tôi muốn được những người trong nghề, được khán giả đón nhận, nhớ tới mình thông qua những vai diễn, những bộ phim mình tham gia, chứ không phải nhớ đến Quang Sự và những chuyện bên lề khác. Tôi luôn động viên mình cố gắng, chăm chỉ làm nghề, cũng không muốn tạo ra những ồn ào nào cả.

Cũng một phần do tính cách trước giờ của tôi như vậy, không thích sự xô bồ, ồn ào lắm. Hơn nữa, đặc thù của làm phim là một dạng công việc phục vụ đời sống tinh thần cho cộng đồng nên tôi muốn có một thế giới riêng cho bản thân mình và ít chia sẻ chuyện riêng tư. Có nhiều người bạn của tôi còn nói tính cách của tôi không hợp với môi trường giải trí lắm (cười).

Tính cách diễn viên Quang Sự có phần kín tiếng, không thích chia sẻ về đời tư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vậy một ngày bình thường của anh diễn ra như thế nào?

- Nếu một ngày không đi quay, không liên quan đến công việc chính thì một ngày của tôi khá đơn giản. Phần lớn thời gian những ngày đó, tôi sẽ dành cho gia đình hay cho những mối quan hệ thân thiết để bù lại những lúc đi quay xa, quay liên tục. Đôi khi, tôi cùng gia đình đi du lịch, cắm trại, đôi khi tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà ăn uống, chơi đùa cùng mọi người.