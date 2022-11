Ẩu đả gần trụ sở công an, nhóm thanh niên bị xử phạt

Ngày 8/11, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với nhóm thanh niên ẩu đả gần trụ sở đơn vị.

Cụ thể, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 người trong nhóm thanh niên, mỗi người 3,2 triệu đồng (những người này chưa đủ 18 tuổi), phạt cảnh cáo đối với 3 thiếu niên chưa đủ 16 tuổi. Riêng đối với Đ.T.L (21 tuổi, trú tại thị trấn Đăk Hà) là người bị đánh tập thể thì bị phạt 6,5 triệu đồng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Nhóm thanh niên ẩu đả bị xử phạt hành chính. Ảnh: Công an huyện Đăk Hà

Qua quá trình làm việc, Công an huyện Đăk Hà xác định, vào ngày 29/8, tại khu vực Quảng trường 24/3, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà (gần trụ sở Công an, Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà) có một nhóm 17 thanh niên tập múa rồng đã xảy ra xô xát, đánh nhau với anh Đ.T.L.

Vụ xô xát khiến anh Đ.T.L. bị ngất xỉu và được đưa đi sơ cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk Hà. Hôm sau, do vết thương nhẹ nên ĐTL được ra viện, về nhà.

Công an huyện Đăk Hà vào cuộc điều tra và xác định nhóm người đánh nhau. Do vụ việc không gây thương tích nặng nên công an huyện không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, vào ngày 29/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhiều người dùng gậy gộc vây đánh. Bị nhiều người tấn công, thanh niên này vùng chạy nhưng không thành. Vụ việc chỉ dừng lại khi nam thanh niên đã nằm bất động dưới đường.