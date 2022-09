Australia: “Thành phố lều” bí mật tại khu ngoại ô “triệu đô” Sydney gây kinh ngạc

Dee Why beach là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở Sydney, Australia. (Video: AdinaOnline)

"Thành phố lều" ngay cạnh bãi biển nổi tiếng hút khách ở Sydney, Australia

Dee Why cách khu thương mại trung tâm của Sydney - Thủ phủ bang New South Wales - 18km về phía bắc, là trung tâm hành chính của khu vực chính quyền địa phương thuộc Hội đồng Northern Beaches. Dee Why cùng với Brookvale được coi là trung tâm của khu vực Northern Beaches.

Bãi biển Dee Why chạy dài khoảng 1,2km hướng ra biển Tasman. Phía bắc là các cồn cát ngăn cách bãi biển với khu vực Dee Why Lagoon (đầm phá Dee Why). Đầu phía nam của nó là Khu bảo tồn Ted Jackson (được đổi tên từ Khu bảo tồn bãi biển Dee Why từ tháng 10/2010).

"Thành phố lều bí mật" ở rìa khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why (ảnh trái và phải). Anh Ewan Lund (ảnh giữa) làm việc tại một quán cà phê ven biển cho biết, người vô gia cư tại đây hiếm khi xuất hiện nên rất khó thấy họ. (Ảnh: Daily Mail)

"Thành phố lều" được hình thành trên những cồn cát nằm ngay bên ngoài bãi đậu xe phía nam của bãi biển, chủ nhân là những người vô gia cư. Người dân địa phương nhìn thấy có những người vô gia cư vờ làm nghề kinh doanh, ví dụ như bán quần áo đắt tiền, rồi lợi dụng sơ hở của người đi biển và khách du lịch để trộm đồ.

Có cư dân còn nhìn thấy người vô gia cư dùng ống nhóm quan sát từ xa, sau đó tiếp cận mục tiêu để trộm đồ như điện thoại, ví tiền…khách để trong khăn tắm trên bờ trước khi xuống biển.

Mặt tiền các đường phố với rất nhiều quán cà phê và nhà hàng của khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why, cách không xa "thành phố lều" bí mật. (Ảnh: Media-Mode)

Dee Why beach là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất, rất cuốn hút khách du lịch của thành phố Sydney, Australia. (Ảnh: things-todoinsydney)

Báo Daily Mail ngày 18/9 đăng bài viết về "thành phố lều" bí mật ở rìa khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why, cho biết: Những người vô gia cư này từng sống tại một địa điểm khác quanh Dee Why Lagoon (đầm phá Dee Why), nhưng đã chuyển tới gần bãi biển hơn sau một vụ hỏa hoạn.

Họ cắm lều xung quanh mặt nước trước khi định cư trên các cồn cát - nơi chỉ cách những người đi biển và khách du lịch bơi lội hoặc lướt sóng vài mét. Điều đó khiến những người đi tắm biển, nhất là khách du lịch khi nhận thấy có "thành phố lều" ở nơi sang trọng như Dee Why, vừa kinh ngạc vừa tò mò.

"Thành phố lều" bí mật mở rộng thời Covid-19 tại khu ngoại ô "triệu đô" của Sydney, Australia

Nhiều người cho rằng "thành phố lều" ở rìa khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why đã phát triển hơn thời Covid-19, thành 3 "khu định cư" hiện đang tồn tại. Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy bàn ghế và các loại thùng chứa được sử dụng làm đồ nội thất tại những khu vực chung của "thành phố lều", cùng rác thải, đồ đạc chất đống khắp nơi.

Một số xe đạp, xe gắn máy và ván lướt sóng được đóng gói trong khu lán trại của người vô gia cư, bị người dân tố cáo là đồ ăn trộm từ bãi đậu xe vì họ từng thấy cảnh người vô gia cư mở khóa xe ô tô, lấy cắp đồ đạc.

Người ngoài hầu như không mấy ai biết về "thành phố lều" ở rìa khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why này, trừ khi gặp vấn đề với người vô gia cư. Họ thường xuất hiện để xua đuổi hoặc đe dọa, khi thấy có ai đó vì tò mò hoặc vô tình tiếp cận quá gần khu lán trại, làm lộ bí mật về sự xuất hiện kỳ lạ của "thành phố lều".

Người vô gia cư tại "thành phố lều" hiếm khi xuất hiện nên rất khó thấy họ. (Ảnh: Manly Observer)

Cư dân địa phương lo ngại đồ đạc, rác rưởi… của người vô gia cư tại "thành phố lều" để bừa bãi gần bãi biển, có thể đe dọa hệ sinh thái của Dee Why Lagoon (đầm phá Dee Why). (Ảnh: Manly Observer)

Cư dân địa phương từng nhiều lần phàn nàn với Hội đồng Northern Beaches về những hành vi xấu xí của người vô gia cư trong "thành phố lều" bí mật ở rìa khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why.

Người dân nói họ rất lo ngại trước tình trạng đồ đạc, rác rưởi của người vô gia cư chất đống ngay sát mép nước, có thể đe dọa hệ sinh thái vốn mong manh của Dee Why Lagoon (đầm phá Dee Why) và ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của khu ngoại ô "triệu đô" Dee Why.

Tuy nhiên theo lý giải của Hội đồng Northern Beaches, việc bảo vệ khu bảo tồn động vật hoang dã tại Dee Why Lagoon (đầm phá Dee Why) được ưu tiên. Nhưng Hội đồng không thể buộc những người vô gia cư rời đi, mà cần hành động theo Nghị định thư về người vô gia cư ở Northern Beaches. Đó là cần cân bằng các nhu cầu về không gian công cộng và môi trường, với quyền của người vô gia cư.