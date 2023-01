"Avatar 2" vượt mặt "Jurassic World", thu về 1,7 tỷ USD

Theo Variety, bộ phim bom tấn "Avatar: The Way of Water" của James Cameron đã thu về 1,708 tỷ USD trên toàn cầu. Như vậy, tác phẩm về hành tinh Pandora đã chính thức vượt qua "Jurassic World" (1,67 tỷ USD) để trở thành bộ phim đứng thứ 7 trong lịch sử doanh thu phòng vé.

Chỉ sau bốn tuần công chiếu, "The Way of Water" đã thu về 517 triệu USD ở Bắc Mỹ và 1,19 tỷ USD ở nước ngoài. Tại phòng vé quốc tế, đây hiện là bộ phim có doanh thu cao thứ 5, chỉ sau "Avatar", "Avengers: Endgame", "Titanic" và "Avengers: Infinity War".

"Avatar 2" vượt mặt "Jurassic World" về doanh thu phòng vé

Hình ảnh trong "Avatar: The Way of Water". Ảnh: TL.

Dựa trên doanh thu bán vé trên toàn thế giới, "Avatar: The Way of Water" cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất được phát hành vào năm 2022, đồng thời là bộ phim lớn thứ 2 trong thời kỳ đại dịch, sau "Spider-Man: No Way Home" năm 2021 (1,91 tỷ USD). Nhưng đạo diễn James Cameron đã đặt mục tiêu sẽ hạ gục "Người nhện Peter Parker", bộ phim đang được xếp hạng là phim có doanh thu phòng vé toàn cầu cao thứ 6 mọi thời đại.

Với tốc độ này, "Avatar 2" đang tiến "băng băng" tới mục tiêu vượt qua 2 tỷ USD trên toàn thế giới, một tiêu chuẩn gần như không thể đạt được trong thời đạo Covid-19. Ngay cả "Spider-Man: No Way Home", một cơn sốt phòng vé, cũng chỉ suýt soát được cột mốc đó. Tuy nhiên, bộ phim về "Người nhện" không chiếu ở Trung Quốc, thị trường lớn của phim Marvel.

5 bộ phim duy nhất trong lịch sử vượt qua mốc 2 tỷ USD là "Avatar" (2,9 tỷ USD), "Avengers: Endgame" (2,79 tỷ USD), "Titanic" (2,2 tỷ USD), "Star Wars: The Force Awakens" (2,069 tỷ USD) ) và "Avengers: Infinity War" (2,04 tỷ USD). Đáng chú ý, đạo diễn James Cameron đã góp phần tạo ra hai trong số năm bộ phim đó là "Titanic" và "Avatar".

Phần thứ 2 của bộ phim "Avatar" vẫn có sức hút khán giả tới rạp khổng lồ. Đó là tin tốt với Disney, bởi công ty đang nắm giữ bản quyền Avatar sau khi mua lại 20th Century Fox vào năm 2019.

Theo nhiều nguồn tin, Disney đã chi ít nhất 350 triệu USD để thực hiện "Avatar: The Way of Water" và hơn 100 triệu USD nữa để quảng cáo cho sự trở lại hoành tráng của Pandora. Với những con số ấn tượng đó, "The Way of Water" đòi hỏi nhiều hơn một con số doanh thu trung bình để hòa vốn. Ngoài ra, James Cameron mới đây cũng cho biết ông đã lên kế hoạch thực hiện thêm ba phần tiếp theo.