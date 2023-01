"Avatar 2" cán mốc 1,5 tỷ USD doanh thu, lọt top phim ăn khách mọi thời đại "Avatar 2" cán mốc 1,5 tỷ USD doanh thu, lọt top phim ăn khách mọi thời đại

Tính tới ngày 6/1, doanh thu của bộ phim "Avatar: The Way of Water" (Dòng chảy của nước) chính thức vượt mốc 1,5 tỷ USD. Phim cũng góp mặt trong Top phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Bình luận 0