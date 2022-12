"Avatar: The Way of Water" vẫn bị chỉ trích vì lý do này "Avatar: The Way of Water" vẫn bị chỉ trích vì lý do này

"Avatar: The Way of Water" và đạo diễn James Cameron bị chỉ trích vì lý do sử dụng các khuôn mẫu đã lỗi thời và sự thể hiện không đầy đủ về người da đỏ bản địa...

Hơn một thập kỷ sau khi "bom tấn" khoa học viễn tưởng "Avatar" ra rạp, đạo diễn James Cameron thực hiện phần tiếp theo và một lần nữa đưa khán giả vào thế giới kỳ ảo tại hành tinh Pandora. Tuy nhiên, một số người xem tại Mỹ không quan tâm tới bộ phim này vì lý do đặc biệt. Theo đó, "Avatar: The Way of Water" và đạo diễn 68 tuổi đang phải đối mặt với sự chi trích mới từ khán giả tại Mỹ, những người gốc da đỏ bản địa. Một số người đã chỉ trích loạt phim này vì câu chuyện "Vị cứu tinh của người da trắng", sử dụng các khuôn mẫu đã lỗi thời và sự thể hiện không đầy đủ về người da đỏ bản địa. Yuè Begay là nghệ sĩ và nhà hoạt động người Navajo đã kêu gọi tẩy chay bộ phim trong một dòng tweet có hơn 47.000 lượt thích. Trong khi đó, Autumn Asher Blackdeer, một học giả từ Nam Cheyenne đã biên soạn một danh sách phim viễn tưởng mà trong đó người bản địa là nhân vật chính. Ngoài ra, nhiều người cũng chia sẻ với những lời phàn nàn về những phát ngôn của đạo diễn James Cameron trong các cuộc phỏng vấn trước đó. "Avatar: The Way of Water" bị chỉ trích "Avatar: The Way of Water" bị chỉ trích. (Ảnh: IT). Nhiều ý kiến cho rằng, loạt phim "Avatar" không tinh tế trong các chủ đề chống thực dân, chống đế quốc và bảo vệ môi trường. Trước đó, đạo diễn 68 tuổi đã chia sẻ về bộ phim đầu tiên là "một câu chuyện khoa học viễn tưởng kể lại lịch sử của Bắc và Nam Mỹ trong thời kỳ đầu thuộc địa". Tuy nhiên, bất chấp mục tiêu như vậy, các nhà phê bình "Avatar" cảm thấy phim chưa truyền đạt tốt ý tưởng đó. Bộ phim gốc năm 2009 kể về nhân vật chính Jake Sully khi anh ta được cử đến hành tinh Pandora như một phần của nhiệm vụ đế quốc. Ở đó, anh ta sống trong một cơ thể mới bắt chước hình dáng của người Navi. Khi Sully gắn bó với người Navi và yêu công chúa Neytiri, anh buộc phải lựa chọn giữa hai thế giới. Trong phần tiếp theo, Sully hiện là thủ lĩnh của gia tộc Omaticaya khi anh và gia đình một lần nữa chống lại tham vọng thuộc địa của con người.

Crystal Echo-Hawk là Giám đốc điều hành của IlluminNative (Tổ chức công bằng xã hội của phụ nữ gốc da đỏ bản địa tại Mỹ). Cô nói với CNN: "Cameron có thể đang kể câu chuyện về quá trình thuộc địa hóa, nhưng ông ấy đang kể nó qua lăng kính của một người đàn ông da trắng". Nếu sử dụng nhiều người bản địa hơn ở mọi khâu sản xuất phim thì Echo-Hawk cho rằng, Cameron có thể kể một câu chuyện chân thực và sẽ gây được tiếng vang lớn hơn với khán giả. "Một lần nữa, đó là sự kiêu ngạo khi một nhà làm phim da trắng tin rằng bằng cách nào đó có thể kể một câu chuyện dựa trên người bản địa hay hơn chính họ kể", cô nói thêm. Cô cho biết, tổ chức IllumiNative luôn hướng tới mục đích cải thiện chân dung của người bản địa trên phương tiện truyền thông. Đồng thời, cô đang đàm phán với Disney để giúp "Avatar" có thể tránh được những "cạm bẫy" tương tự trong phần thứ ba, dự kiến phát hành vào năm 2024. "Avatar: The Way of Water" đi sâu vào đáy biển hơn so với phần trước nhằm thể hiện sự đa dạng của các dân tộc bản địa trên khắp thế giới. Phim cũng chọn Cliff Curtis, người gốc Maori vào vai thủ lĩnh Tonowari của Metkayina. Tuy nhiên, nhiều nhân vật khác vẫn được lồng tiếng bởi các diễn viên da trắng.

Adam Piron, một nhà làm phim và giám đốc chương trình người bản địa tại Viện Sundance cho biết, ông vẫn chưa xem phần mới nhất của loạt phim "Avatar". Tuy nhiên, ông coi bộ phim khoa học viễn tưởng của James Cameron là một trong những tác phẩm của các nhà làm phim da trắng, phản chiếu những ý tưởng của riêng họ về người bản địa trên màn ảnh. Các bộ phim cũng bị cáo buộc "xâm lăng văn hóa" theo cách mà bộ phim tập hợp các yếu tố khác nhau của các nền văn hóa bản địa trong việc miêu tả người Navi. Trong khi "Avatar: The Way of Water" lấy cảm hứng từ người Maori, Echo-Hawk cho biết, bộ phim có thể được hưởng lợi từ mối quan hệ hợp tác tôn trọng lẫn nhau. Cô nói: "Bộ phim dựa trên quan điểm của James Cameron về những gì ông nghĩ về lịch sử và văn hóa bản địa. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi là một khối tảng đá vô tri. Những gì bộ phim đề cập là san phẳng, không đi sâu tìm hiểu xem người bản địa là ai, văn hóa, ngôn ngữ, tập quán bản địa là gì". Một phần của sự phẫn nộ xung quanh phần tiếp theo của "Avatar: The Way of Water" cũng bắt nguồn từ những bình luận mới nổi lên gần đây mà James Cameron đã đưa ra vào năm 2010 với The Guardian khi ông tham gia cùng người Xingu ở Amazon trong cuộc chiến chống lại dự án xây đập. Cameron cho biết, việc chứng kiến các nghi lễ của người bản địa ở Amazon đã khiến ông cân nhắc đến hoàn cảnh "khó khăn" của người bản địa ở Bắc Mỹ. "Avatar: The Way of Water" gây sự cố cho nhiều rạp chiếu Nhật Bản 22/12/2022 13:15 22/12/2022 13:15

