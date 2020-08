Ba bệnh viện ở Hà Nội dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Ngày 22/8, ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 TP. Hà Nội chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ y tế, cũng như lãnh đạo các bệnh viện và cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn nhằm thảo luận các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.



Tại buổi làm việc, bà Trần Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay từ giai đoạn đầu tiên khi dịch bệnh xảy ra, Ban chỉ đạo thành phố đã xác định Hà Nội là địa bàn rất khó khăn và phức tạp trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hà Nội hiện có 111 bệnh viện, trong đó có 41 bệnh viện công lập, 39 bệnh viện ngoài công lập, 31 bệnh viện Trung ương, bộ, ngành đóng trên địa bàn và 3.587 phòng khám tư nhân với đầy đủ các hình thức tổ chức hành nghề từ đa khoa đến chuyên khoa.

Bà Trần Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19, bệnh viện là nơi khám, sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Bệnh viện cũng là nơi nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện không chỉ đối phó với dịch bệnh Covid-19 mà còn đối mặt với các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác đang tiềm ẩn trong cộng đồng như cúm, sởi, ho gà, bạch hầu.

Trong giai đoạn từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 36 ca mắc mới, trong đó có 11 ca mắc ngoài cộng đồng và hầu hết số ca mắc này đều phát hiện từ các bệnh viện trên địa bàn. Chính vì vậy, bệnh viện cần được quan tâm hàng đầu trong việc đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Hà, tính đến thời điểm hiện nay đã kiểm tra độ 46/80 bệnh viện trực thuộc, trong đó có 30/41 bệnh viện công lập, 16/39 bệnh viện tư nhân.

Kết quả, có 36/46 bệnh viện an toàn, 7/46 bệnh viện an toàn ở mức thấp. Bệnh viện Vinmec đạt là bệnh viện an toàn với mức điểm cao nhất, tổng số điểm là 92,66 %. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đặt bệnh viện an toàn ở mức điểm cao thứ hai, đạt tổng điểm là 87,3 %.

Ngoài ra thì đoàn kiểm tra cũng phát hiện 3/46 bệnh viện không an toàn, chủ yếu là các nhóm bệnh viện chuyên khoa mắt ngoài công lập. Cả ba bệnh viện này đều không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly.

Ngay sau khi kiểm tra, Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để khắc phục và báo cáo Sở Y tế. Sở Y tế cũng cảnh báo, nhắc nhở các bệnh viện an toàn ở mức thấp và đề nghị xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại và tổ chức rút kinh nghiệm về công tác phân luồng, sàng lọc, cách ly", bà Hà cho hay.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, nhìn chung các bệnh viện đã bám sát các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế để thực hiện, áp dụng các biện pháp Bệnh viện an toàn phù hợp với từng bệnh viện. Tuy nhiên, còn một số tồn tại cần khắc phục và rút kinh nghiệm ngay.

Cụ thể, kế hoạch của các đơn vị chưa chi tiết và chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo; Kiểm soát người ra vào bệnh viện chưa triệt để; Chưa bố trí chốt phân luồng ngay tại cổng bệnh viện; Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chung như đeo khẩu trang chưa đầy đủ đối với người bệnh và người nhà người bệnh; Chưa thực hiện giãn cách đầy đủ tại các khu vực đông người và buồng bệnh.