Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm: Hà Nội xây dựng “Nông dân số - nông nghiệp sạch - môi trường xanh"

Chiều 7/1, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 15 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội và tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía TP Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn…

Hội Nông dân Hà Nội xây dựng "Nông dân số - nông nghiệp sạch - môi trường xanh"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội trong năm 2024.



Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm phấn khởi cho biết: Năm 2024 vượt qua những thách thức, khó khăn, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân đã trực tiếp góp phần vào tăng trưởng ước đạt 3,3% của ngành nông nghiệp, với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mức cao kỷ lục 62,5 tỷ USD, tăng 18,7% so với năm 2023; tạo sinh kế, việc làm và thu nhập ổn định cho người nông dân.

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội cho 3 tập thể

"Trong thành tích rất đáng tự hào đó của giai cấp nông dân cả nước, có sự đóng góp hết sức quan trọng của hội viên nông dân cả nước nói chung, cán bộ và hội viên nông dân Thủ đô nói riêng"- đồng chí Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đánh giá cao năm 2024 các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã kịp thời bám sát và chủ động tham mưu cấp uỷ, phối hợp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Nổi bật là Hội Nông dân TP Hà Nội đã tham mưu, đề xuất xây dựng 3 chương trình, 6 đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện các Nghị quyết, Quyết định quan trọng này.

Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, ngay đầu năm Hội Nông dân Hà Nội đã phát động thi đua chào mừng; đồng thời gắn với hai nội dung được Hội xác định là đột phá: "Ứng dụng chuyển đổi số và liên kết, hợp tác". Các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo và triển khai tới cán bộ, hội viên nông dân, bằng nhiều các hoạt động, đạt nhiều kết quả.

Nổi bật nhất là triển khai 72 công trình, mô hình về ứng dụng chuyển đổi số và liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị; 160.875 lượt cán bộ hội viên cài đặt và sử dụng ứng dụng App Nông dân Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm đối với các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội năm 2025.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm cũng đánh giá cao việc Hội Nông dân TP Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp với Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cài đặt App Dân Việt cho hội viên, nông dân; phối hợp với Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân các cấp Hà Nội.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đánh giá cao hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố năm 2024 tăng trưởng trên 47 tỷ đồng nâng tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn Thành phố đạt trên 832 tỷ đồng. Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn hệ thống Hội đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó Quỹ HTND TP Hà Nội đang lớn nhất cả nước và có số hội viên nông dân được hưởng lợi nhiều nhất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân Hà Nội đã làm tốt công tác hỗ trợ hội viên, nông dân, tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề hiệu quả. Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội cùng cả nước, vì cả nước", Hội Nông dân Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp với Hội Nông dân 36 tỉnh/thành phố; tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó, khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín của Hội Nông dân Hà Nội đối với Hội Nông dân các tỉnh/thành phố trong cả nước, xứng đáng là Hội Nông dân của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm bày tỏ ấn tượng với chủ đề năm 2025: "Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh" và đồng tình với 6 nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm 2025 của Hội Nông dân Hà Nội.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2025, cùng nông dân bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đã gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 81/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Một là: Các cấp Hội Nông dân Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hai là: Xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nông vận, đặc biệt là những kiến thức về chuyển đổi số để thực hiện tốt chủ đề xây dựng nông dân số của năm 2025.

Ba là: Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các sở, ban, ngành và Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức kinh tế nhằm tạo thêm sức mạnh tổng hợp trong quá trình hoạt động của tổ chức Hội; nhất là phối hợp trong tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân trong đó đặc biệt quan tâm hỗ trợ nông dân thông tin, kiến thức, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây người nông dân Hà Nội chuyên nghiệp, nông dân số.

Bốn là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào "cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế thể trong nông nghiệp"...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm là: Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của hội viên, nông dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp để giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đề xuất các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nông dân.

Sáu là: Tiếp tục phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành thực hiện tốt Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là tuyên truyền nông dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật; xây dựng mô hình, thành lập các CLB Nông dân với pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng các CLB Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, CLB Nông dân bảo vệ môi trường, CLB khoa học kỹ thuật nhà nông để cụ thể hoá Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nông dân.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành uỷ Vũ Hà; Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa trao Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 27 của UBND TP Hà Nội.

Nhiều kết quả nổi bật của Hội Nông dân TP Hà Nội trong 10 năm thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân TP Hà Nội cho biết: Sau 10 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới cán bộ, hội viên nông dân, đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, từ thành phố đến cơ sở.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được 2.575 cuộc cho 150.750 lượt hội viên nông dân.

Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp Hội triển khai, thực hiện theo đúng quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Các cấp Hội đã trực tiếp hòa giải và phối hợp tham gia hòa giải được 6.550 vụ việc phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong đó hoà giải thành 4.460 vụ chủ yếu nội dung hòa giải liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân tại cơ sở; chuyển cơ quan chức năng 2.090 vụ việc xem xét, giải quyết liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, tranh chấp dân sự không thuộc phạm vi hòa giải…

Các cấp Hội đã tiếp nhận 1.200 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, trong đó giải quyết 320 đơn thư thuộc thẩm quyền của Hội; chuyển cơ quan chức năng giải quyết 880 đơn thư không thuộc thẩm quyền của Hội. Tham gia phối hợp tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư với chính quyền và các ngành chức năng là 2.545 vụ, giải quyết thành 765 vụ.

Với các hoạt động của Hội đã giúp hội viên nông dân nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện, tố cáo ngay từ cơ sở, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, tạo cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa phát động thi đua năm 2025.

Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hà Nội lớn nhất cả nước

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc "Tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân TP Hà Nội", Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn TP không ngừng phát triển.

Hằng năm, UBND TP Hà Nội đều cấp bổ sung nguồn vốn cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn thành phố đạt hơn 832 tỷ đồng, lớn nhất cả nước và có số hội viên nông dân được hưởng lợi nhiều nhất.

Về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thành ủy Hà Nội với sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của giai cấp nông dân Thủ đô, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024 đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Chỉ tiêu vận động thành lập mới chi Hội nông dân nghề nghiệp vượt so với chỉ tiêu 156%; tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân vượt so với chỉ tiêu 273%; vận động thành lập các hợp tác xã vượt so với chỉ tiêu 156%; hướng dẫn thành lập các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vượt so với chỉ tiêu 161%; các chỉ tiêu về vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, xóa nghèo... đều vượt từ trên 130% so với chỉ tiêu đề ra.



Năm 2025 phấn đấu kết nạp mới từ 9.000 hội viên trở lên

Phát huy những kết quả đã được, Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội xác định triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 gắn thực hiện chủ đề: "Nông dân số - Nông nghiệp sạch - Môi trường xanh".

Trong đó, năm 2025 các cấp Hội Nông dân phấn đấu kết nạp mới từ 9.000 hội viên trở lên; thành lập mới 210 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp và 18 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; tuyên truyền, vận động có 229.230 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; cuối năm bình xét có 114.615 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; vận động 57.047 hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã.

Hội trực tiếp và phối hợp xóa 523 hộ cận nghèo cho hộ hội viên nông dân. Các cấp Hội phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 9.600 hội viên và lao động nông thôn…