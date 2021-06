Bà mẹ của Hoàng My trong "Hãy nói lời yêu" đáng thương hay đáng trách?

Hoài (Nguyệt Hằng) trong Hãy nói lời yêu là mẫu phụ nữ độc đoán, hiếu thắng, ghê gớm. Trong gia đình, bà luôn đứng ra quyết định mọi chuyện. Tiếng nói của chồng bà, ông Tín (NSND Trọng Trinh), gần như không có tác dụng. Một tay bà Hoài chăm lo cho gia đình luôn vẹn toàn. Bởi bà rất sợ mất thể diện với người ngoài.

Nhưng cũng vì ám ảnh hình mẫu một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo, bà Hoài có tính áp đặt, thậm chí khắc nghiệt với các con. My (Quỳnh Kool) và Minh (Quang Anh) không được tự do, lựa chọn những gì mình thích. Từ chuyện học tập, cho đến các mối quan hệ bạn bè của My đều bị kiểm soát.

Bà Hoài ghê gớm là vậy, nhưng ông Tín vẫn ngoại tình. Và khi sự việc bị lộ, chuỗi bi kịch xảy ra liên tiếp với gia đình tưởng chừng như hạnh phúc viên mãn.

Suốt 16 tập phim, nhân vật Hoài có lúc được khán giả yêu thương, bênh vực. Song cũng có lúc Hoài bị "ném đá", chỉ trích.

Người phụ nữ vừa đáng thương vừa đáng trách

Với một người hiếu thắng và coi trọng thể diện như Hoài, chuyện ông Tín ngoại tình thực sự là một cú sốc. Bà gần như phát điên khi bị phản bội, nhưng lại không thể buông bỏ. Chính vì thế, bà luôn sống cùng sự ngờ vực, hoang mang, lo lắng, tức giận. Bà dằn vặt chồng mỗi ngày, thường buông những lời mỉa mai, cay nghiệt, khiến mối quan hệ của họ ngày càng căng thẳng.

Lỗi trước tiên vẫn nằm ở ông Tín. Ông hứa hẹn nhưng cuối cùng không thể chấm dứt với nhân tình. Khi biết tiểu tam mang thai, bà Hoài ngày càng trở nên mất kiểm soát. Bà theo dõi ông Tín, tìm đến tận nơi ở của nhân tình (Trâm) để đánh ghen. Sự dùng dằng, không dứt khoát của chồng khiến Hoài ức chế, dẫn đến hành vi bạo lực. Hoài từng thuê người đẩy Trâm ngã trên đường.

Trong lúc tình cảm vợ chồng rạn nứt, bà Hoài gặp thêm cú sốc con gái Hoàng My bị bạn trai lừa. Video My bị đánh ghen được tung lên mạng. Vì thể diện, một lần nữa bà Hoài dùng tiền để trả thù kẻ đã làm hại con gái mình.

Cùng lúc, bà Hoài bị điều chuyển công việc, không còn vị thế ở cơ quan. Bi kịch liên tiếp ập xuống khiến tâm lý bà rơi vào tình trạng bất ổn. Bà ép Minh học, đến mức con trai hoảng sợ, phải gọi điện cầu cứu bố và chị gái.

Nhận thấy sự bất thường của vợ, ông Tín định đưa bà đi khám tâm thần. Nhưng khi chưa kịp thực hiện, bà Hoài đã tìm đến nhà Trâm. Trong lúc xô xát, bà đẩy nhân tình của chồng ngã, dẫn đến xảy thai.

Trở về nhà, Hoài rất hoảng loạn. Lần đầu tiên, bà gục khóc nức nở trước mặt con gái: "Mẹ đã giết một đứa trẻ vô tội rồi".

Sự độc đoán, cực đoan của bà Hoài khiến chồng và các con sợ.

Theo diễn biến mới nhất, Trâm lộ rõ bản chất cũng không phải "dạng vừa". Cô âm thầm báo công an, tố cáo bà Hoài hành hung mình. Bà Hoài tạm thời bị bắt giữ để điều tra.

Trên fanpage Hãy nói lời yêu, nhiều khán giả bày tỏ vừa thương, vừa trách Hoài. Chỉ vì hiếu thắng, cô tự đẩy mình vào tội lỗi, hành động mù quáng. Bạn Lan Anh chia sẻ: "Không phủ nhận Hoài độc đoán, ích kỷ, chăm sóc quá đà cho gia đình. Nhưng nếu không yêu, chẳng ai làm thế cả. Và tiểu tam xuất hiện, khiến bà ấy mất hết. Hoài cũng đáng thương".

Khán giả Định Hà Thị nêu ý kiến: "Cố để ghét bà Hoài và thương cô bồ nhưng không thể nào thương cô ấy được. Suy cho cùng đứa trẻ cũng chỉ là cái phao để cô ta kéo ông Tín là của mình thôi".

Bạn Ly Nguyễn bày tỏ: “Đúng là phụ nữ, có chuyện gì thì mọi đau khổ, tội lỗi đều đổ lên đầu. Bà Hoài có một phần lỗi nhưng cũng đáng thương. Bao nhiêu việc xảy ra như thế, bà ấy không bị trầm cảm mới là lạ”.

Khán giả Quỳnh Nguyễn có chung quan điểm: “Nhân vật Hoài đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Một người vợ sống một đời vì chồng, vì con mà gặp phải những hoàn cảnh đó thì không hề dễ dàng để đủ bình tĩnh giải quyết vấn đề theo chiều hướng đúng đắn được”.

“Thương bà Hoài! Cảm giác càng ngày càng muốn phát điên mà không ai hiểu hay động viên một câu. Lúc này chỉ cần một cái ôm hay một lời động viên cũng khiến người ta bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề”, bạn Mai Phương chia sẻ.

Bà Hoài bị ám ảnh về một hình mẫu gia đình hạnh phúc hoàn hảo.

Yêu thương con sai cách

Điều mà nhiều người xem không đồng tình nhất ở bà Hoài là yêu thương con sai cách. Bà áp đặt quá mức, khiến My ngạt thở, dẫn đến phản kháng. Cách bà khinh thường Tú - bạn thân của My - cũng làm cho con gái bị tổn thương sâu sắc.

My từng tâm sự cô luôn ao ước một cái ôm vỗ về, lời động viên từ mẹ nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Sự độc đoán, cực đoan của bà khiến tình cảm mẹ con mỗi ngày càng xa cách. Để ép My phải nghe lời mình, bà Hoài thậm chí nghĩ ra chuyện rạch tay tự tử.

Trong lúc My đau khổ, suy sụp nhất vì bị lừa tình, bà Hoài không những không động viên, mà còn nặng lời mắng mỏ My. Bà cho rằng My nhiễm thói trăng hoa, lăng loàn của cha. Sai lầm của Hoài là trong khi con gái cần cha mẹ nhất, bà vẫn đặt danh dự, thể diện lên trên hết. Ông Tín từng chỉ trích vợ: "Tôi quá sợ cô rồi. Cô trả thù được thằng lừa đảo kia, nhưng cô quên mất cô đã xoáy sâu vào nỗi đau con gái cô thêm một lần nữa. Và có thể con gái cô phải chịu sự khinh bỉ chê cười của người đời, có đáng không".

Diễn xuất của Nguyệt Hằng khi hóa thân thành nhân vật Hoài được đánh giá là điểm cộng. Từng ánh mắt, cử chỉ, lời thoại của Nguyệt Hằng đều lột tả rõ nét hình ảnh một bà mẹ cực đoan, khắc nghiệt. Với những phân cảnh Hoài bị hoảng loạn tâm lý, nữ diễn viên cũng thể hiện tròn trịa.

Lần đầu tiên Hoài yếu đuối trước con gái.

Khán giả tên Kim Chi bình luận: “Hình mẫu bà mẹ như Hoài ngoài đời không phải là không có, tất nhiên tính cách độc đoán sẽ nhẹ hơn. Tôi nghĩ từ sai lầm của Hoài, chúng ta có thể nhìn lại cách quan tâm, cư xử của mỗi người đối với con mình”.

Theo dự đoán của khán giả, ở những tập sau, nhiều khả năng bà Hoài sẽ được chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, trầm cảm. Điều này lý giải cho loạt hành động mất kiểm soát trước đây của bà.