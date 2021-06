Phim Hãy nói lời yêu tập 16: Bà Hoài đánh 'tiểu tam' sảy thai?

Phim Hãy nói lời yêu tập 15 có cảnh bà Hoài bắt con trai buổi tối phải đọc hết 7 cuối sách, phải được chuyển thẳng vào đại học Y theo ý muốn của bà để lấy lại sĩ diện cho bà. Minh hốt hoảng quá nên phải gọi điện cầu cứu chị gái. My sau đó đã gọi cho bố và hai bố còn cùng về nhà để “giải cứu” Minh. Về đến nhà, ông Tín và My hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh bà Hoài đang đút cơm bắt Minh ăn như một đứa trẻ ngay trong phòng.

Ở tập này còn có diễn biến cho thấy Trâm cảm thấy bất mãn khi ông Tín bắt cô ở lại Hà Nội, rồi đưa thẻ tín dụng để cô xài. Ông hứa tài chính ổn định sẽ mua nhà cho Trâm. Nhưng Trâm cho rằng cô không cần tiền của ông. Trong một vài diễn biến khác còn cho thấy ông Tín rất quý mến Phan. Ông cảm thấy yên tâm khi My có Phan làm bạn. Ông còn gợi ý cho Phan rằng nếu hợp nhau thì có thể tiến xa hơn. My cũng được bố ủng hộ chuyện này.

Hãy nói lời yêu tập 16

Phim Hãy nói lời yêu tập 16 tiếp tục có những tình tiết căng thẳng hơn khi bà Hoài xông đến căn hộ của Trâm và đánh “tiểu tam”, xô ngã có thể ảnh hưởng đến cái thai. Trong một diễn biến khác thì Minh hỏi My rằng chị ủng hộ chuyện bố mẹ ly hôn sao? Thì My cho rằng hoàn cảnh như vậy khó cứu vãn được nữa. Phim Hãy nói lời yêu tập 16 có cảnh Phan đã quỳ xuống giữa đường van xin mẹ cho anh được cứu mẹ một lần này thôi. Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Cũng trong tập này, bà Hoài bị cơ quan điều tra tới nhà giải đi điều tra. Trong khi các con khóc lóc lo lắng thì bà Hoài vẫn vô cùng bình tĩnh, thậm chí cười an ủi Minh. "Mẹ không sao đâu, con phải giữ vững tinh thần, phải đạt giải cao nhất cuộc thi học sinh giỏi sắp tới nhớ không?". Bà Hoài quay sang trấn an My: "Con đừng khóc, mẹ không sao mà, mẹ không có tội, không được nhắc nhớ chưa". Bà Hoài bước đi trong khi không thèm nói một lời với ông Tín

Trong khi đó, Tú và Duy sau nụ hôn đầu ở tập trước thì Duy bắt đầu tỏ ra ghen ra mặt khi Tú lo lắng cho My. Duy khuyên cô đừng lo nghĩ nhiều vì "mặt sắp già hơn anh rồi". Khi Tú nói trên đời này chỉ có My là thân thiết, Duy hỏi: "Thế còn anh thì sao? Nhỡ chẳng may anh có vấn đề gì xảy ra em có lo cho anh không?".